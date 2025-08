PREDSEDNIK Aleksandar Vučić gost je emisije "Vesti Prve" na Prvoj televiziji.

Foto: Printskrin

Kaže da je Darko Glišić, uslovno govoreći, dobro.

- Mnogo je bolje nego pre dan i po. On govori, mada još to nije potpuno normalno, ali je divno što govori i pomera i desnu ruku i desnu nogu, što su velike promene. Dobro je da je on mogao da kaže od kada se osećao loše i kako je do toga došlo. Na skeneru se videlo da je došlo do cepanja vratne arterije i onda je ona pravila hematom u mozgu dok se nije zgrušao i napravio moždani udar. Srećom se dogodilo u studiju nedaleko od bolnice - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Ističe da je potrebno rešiti kako da se radi kada neko živi u udaljenom mestu.

- Moramo hitnu službu da opremimo helikoterima - naveo je on.

Kaže da je na vezi sa porodicom Glišić i Darkovim sinom, te da su oni zabrinuti.

- Suviše je to teška intervencija da bih smeo da izlazim sa zaključcima, ali sam preneo šta su mi lekari rekli - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Kaže da su se neki radovali kada je ubijen Zoran Đinđić, a tvrdi da on to nije radio.

Setio se i ludaka koji su slavili to.

- Vidite kako se to u budućnosti dešava da neko to ne promeni. Videli ste onog Albijanića, radovali su se sa balonima G17+ i ostali... Tu ima nešto gore od činjenice da neko nije dobar čovek. Nije problem to što neki Milivojević ili nečiji kum nije dobar čovek i pripada blokaderskim strankama, problem je što ti ljudi nemaju elementarne pristojnosti. Elementarni red je da izjavite saučešće ili ćutite ako neko umre, a ako je neko bolestan da mu poželite oporavak - rekao je Vučić.

Naveo je da je on navikao na takve komentare, ali da porodici Glišić to nije bilo lako da sluša i čita.

- Dobro je da ljudi vide ko je kakav - naveo je on.

Govorio je i o sastanku sa Đorđom Meloni i kazao da su bili zajedno do pola 1.

- Reč je o velikoj i važnoj poseti. Došla je jedna od najmoćnijih žena sveta i došla je na razgovor koji je izuzetno značajan, ne samo zbog "evropskog puta" Srbije, već i drugih reformi koje moraju da se sprovedu u našoj zemlji, ali i analizirali smo geopolitičku situaciju i situaciju u regionu. Rekao sam šta je to što mislim da se događa i izrazio spremnost da Srbija učini sve da se sačuva regionalni mir i stabilnost. Mislim da smo imali odličan razgovor. Pre prvih mojih susreta sa Makronom, Ursulom i Koštom, ovde su govorili da niko ovde ne dolazi. Najveći broj ljudi dolazi u našu zemlju, a sada su promenili ploču i tvrde da imam tajne planove - kazao je Vučić.

Kaže da je bivši ambasador Nebojša Vujović bio najveći zagovornik ulaska u NATO.

- Svu svoju energiju u Vašingtonu ustremio je na to da Srbija bude članica NATO. Vidite kakvi su ljudi lažovi i koliko su jadni. Đorđe Vukadinović nikada nijedno istraživanje nije radio, menjao je naciju i postao Vlah zbog dva srebrnjaka u skupštini. Izložen sam obojenoj revoluciji baš zato što neću da priznam nezavisnost tzv. Kosova. NATO niko nije pomenuo, ni Makron, ni Meloni. Niko od nas nije izgovorio reč "NATO". Čak i kada sam razgovarao sa Markom Ruteom, on je uvek bio fer, da nikada nije tražio da Srbija uđe u NATO, kao i Stoltenberg pre njega. Srbija će nastaviti ljubomorno da čuva vojnu neutralnost - kazao je on i dodao da je dosmanlijska vlast razorila srpsku armiju.

Ističe da tri i po godine nismo promenili stav prema rusko-ukrajinskom sukobu.

- Izdržavamo najteže moguće pritiske i to od istih ljudi koji me kritikuju za ovo, a do juče su me napadali što ne napredujemo ka EU, a ključno je to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Sve im je kontradiktorno, ali to je kad imate jednu metu i nije bitno šta ćete da izmislite ili slažete, već je važno da pucate u tu metu - kazao je on.