VUČIĆ DANAS U GOLUPCU: Predsednik obilazi radove na izgradnji Dunavskog koridora

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na izgradnji Dunavskog koridora. Početak obilaska radova planiran je za 18.00 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

M.Kolašinac

Predsednik Vučić je 22. februara ove godine prisustvovao svečanom otvaranju deonica Dunavskog koridora od skretanja sa auto-puta prema Nišu do Požarevca i od Velikog Gradišta prema Golupcu, u dužini od 32 kilometra.

Otvoreno je je za saobraćaj 21 km od Male Krsne, odnosno od skretanja sa auto-puta do Požarevca i od Velikog Gradišta do Ponikvi još 11 km.

Tada je rečeno da ostaje još da se završi 36 kilometra, a kineska kompanija Šandong je najavila će radovi biti završeni do kraja godine. Ceo Dunavski koridor će, kako je ranije najavljeno, biti otvoren za saobraćaj u februaru ili martu 2026.

FOTO TANJUG/ MGSI/ PREDRAG MITIĆ

Kada bude gotova cela brza saobraćajnica od Beograda do Golupca će se stizati za samo sat i 20 minuta, a od Beograda do Požarevca za 50 do 55 minuta.

Ukupna dužina brze saobraćajnice je 67,94 kilometra, u okviru koje će biti izgrađena 62 objekta. Brza saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat.

Gradnja brze saobraćajnice je počela u novembru 2021. godine, a radovi su vredni 337 miliona evra. Izvođač radova je kineski Šandong, a podizvođači su firme iz Srbije.