TERORISTI BLOKADERI BLOKIRALI AUTOPUT MILOŠ VELIKI: Zgubidani ugrožavaju živote

Pedesetak ekstremista blokiralo je autoput Miloš Veliki i ugrozilo stotine vozača. U Italiji bi za to dobili do dve godine zatvora. Kod nas – još niko ne odgovara.

Foto: Printskrin

Pedesetak mentalno poremećenih zgubidana večeras je opet odlučilo da izazove haos i teror na autoputu Miloš Veliki, direktno ugrožavajući sve građane koji koriste ovu najvažniju saobraćajnicu u zemlji.

Bez trunke razuma i osećaja odgovornosti, oni su blokirali saobraćaj, ne shvatajući da neko može nastradati dok pokušava da izbegne njihovu divljačku akciju. Umesto da se leče ili rade nešto korisno, ova skupina uličnih ekstremista pokušava da glumi revoluciju na račun bezbednosti svih nas.

Interventne jedinice i žandarmerija su intervenisali. Nekima su stavljene lisice na ruke. Svi blokaderi teroristi su legitimisani, a nepropisno parkirani automobili popisani.

Na teren je izašla i kontra diverziona jedinica koja iz za sada nepoznatih razloga pretražuje teren.

Blokada kao zločin: Šta kaže Italija?

U uređenim državama, ovakvi postupci se ne tolerišu. U Italiji, recimo, blokiranje puta – čak i ako je mirno i samostalno – više nije samo prekršaj, već ozbiljno krivično delo.

Prema najnovijoj Uredbi o bezbednosti, koja je stupila na snagu 10. juna 2025. godine, svako ko blokira put rizikuje do mesec dana zatvora ili novčanu kaznu do 300 evra. A kada to uradi grupa zgubidana – kao što smo večeras gledali kod Lajkovca – kazne se pooštravaju: zatvor od šest meseci do dve godine!

Ne pravi se razlika da li je saobraćaj blokiran telom ili predmetima – po zakonu je to isto. Jer blokada je blokada. Jer ugrožen život je ugrožen život.