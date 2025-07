TO SU OPASNI I OPAKI ZGUBIDANI Vučić: Banda zgubidana je Vučeviću došla pred kuću da unosi njegovoj deci strah u kosti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na to što je banda zgubidana otišla ispred stana predsednika SNS Miloša Vučevića.

Foto: Tanjug

- Trudio sam se da se uzdržim. Bio sam šokiran jer sam video da se neki ljudi se hvale javno da to rade. Mislio sam da će to da rade, a da pronađu neki izgovor. Ne. Oni su to radili smišljeno. I to zato što im je Miloš rekao da su zgubidani. Pa Miloš ih nije uvredio, to je najblaža reč koju je mogao da upotrebi. Ovde je reč o opasnim i opakim zgubidanima. Nije problem da vi gubite vreme jer nemate šta da radite, nije problem što gubite vreme i ne želite ništa da radite, već je problem što želite da nanositi štetu drugim licima, da im sprečavate da se kreću, rade, pravo na rad im onemogućavate. Ovaj napad na Vučevića donosi još nelogičnosti. Moje pitanje za zgubidane i pobornike kontejner revolucije je, a što niste išli na adrese onih vila Miloša Vučevića o kojima je pričala Marinika Tepić? A što ste ga tražili u stanu koji je kupio pre 20 godina na kredit, kao advokat i kao opozicionar. Baš ste ga tu i našli. Hvala vam što ste bar priznali kakvi ste lažovi i vi i oni koji su sve vreme o tome govorili. Miloš je bio u tom stanu, tamo živi sa porodicom.

Miloš Vučević živi u tom stanu sa svojom porodicom, kada se banda skupila da zviždi i maltretira decu.

- Mislili su da će se ljudi povući, da niko drugi ne sme ništa da im kaže, jer će svakog maltretirati. Najavljuju za večeras odlazak kod Mićina, on ima 2 devojčice, ćerkice. Zbog čega? Nije ni bio na funkciji u vreme nadstrešnice. Pričali su da hoće institucije, neće nasilje i ulice, a danas ne kriju da ih neće, kao što smo oduvek znali — već samo ulicu i naselje.