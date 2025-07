VUČEVIĆ O IŽIVLJAVANJU BLOKADERA: "3.681 zgubidan maltretira građane i blokira nam državu"

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je 3681. čovek učestvovao u maltretiranju sugrađana širom Srbije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

-Jutros je u Srbiji celoj učestvovao 3681. čovek u maltretiranju sugrađana. Oduzimaju pravo drugima da se kreću, fizički ih napadaju, beže neverovatnom brzinom. Kada napadaju policiju, oni napadaju Srbiju, policija brani javni red i mir, to im je dužnost, za to su položili zakletvu, za to ih plaćaju građani Srbije. Dobro je da ih policija legitimiše, opkoljavaju policijske stanice, skupljaju se kao čopor. Svi neka se popišu, red mora da se zna. Ovo nigde ne možete da rade. Da to radite u Madridu, Londonu ili Vašingtonu kako biste prošli. Ovo je odnos prema građanima Srbije. Kako bi bilo da oni, zgubidani, vode državu. Od čega oni žive, šta rade u životu, osim što se bave kontejnerima - naveo je Vučević povodom jutrošnjih nereda blokadera po gradovima u Srbiji.

Vučević je istakao da će se, verovatno, desiti ono što je rekao predsednik, a to je da će država morati da brani blokadere od građana.

-Trajaće to još neko vreme, ali sve će doći na svoje. Sve što rade, to su trikovi. Ovo iscrpljuje naše resurse, ali ne možemo da pokleknemo. Važno je da građani veruju državi. Odbranićemo je. Ovo je početak kraja obojene revolucije. Dugo je trajala, ne može da stane odjednom. Brojevi su jasni, nasilje je prisutnije, nemaju suštinski plan ni ideju. Propustili su istorijsku šansu da u februaru proglase pobedu. U nekom su vrzinom kolu, ne znaju šta dalje. Neće izazvati izbore tako što će da blokiraju 50 raskrsnica sa 100 kontejnera. Nasilnici i neznalice. Ovo su poslednji trzaji kraja obojene revolucije. Trajaće ovo još par dana. Ali nema tu energije, ni snage, para još imaju kao i podršku medijsku od Šolaka - rekao je Vučević.

Veća izlaznost na ponovljenim izborima u Kosjeriću

Veća izlaznost je, kako jenaglasio Vučević, bila na ponovljenim izborima u Kosjeriću.

-Oni su izgubili trećinu glasova, mi smo dobili 50 posto više. Cilj je da sruše Srbiju, da nas vrate 10 godina unazad. Zadatak im je da sruše predsednika i Vladu i nasilno dođu na vlast. Oni ne žele da demokratski učestvuju na izborima. Kad ruše Vučića oni to vide kao rušenje Srbije. Da ne gradi Srbija puteve, pruge, da se zaustavi razvoj ekonomije, da ljudi ne mogu da se kreću normalno, da su privrednici ugroženi. Penzije i plate će nam, tako, sporije rasti - ponovio je Vučević.

O odlaganju sankcija NIS-u

-Ono što je najvažnije je da građani nemaju posledice, da mogu da kupe benzin i gorivo na pumpama. To je veliki izazov za državu i NIS. Mnogo posla nas još čeka. Bajdenova administracija je zakomplikovala poziciju. Ne zaboravite da NIS nije jedini koji je pogođen sankcijama. NIS je mali deo, ali za nas je najveći. NIS oseti to u poslovanju. I osetiće se u budžetu. Građani Srbije ne smeju da plate cenu odnosa Amerike i Rusije. Treba da štitimo naše interese - naveo je Vučević.

"Dosta je dodvoravanja"

-Dosta je dodvoravanja strancima. Briga me šta kažu. Želimo da idemo dalje, da sa svima sarađujemo. Neće nama da govore stranci šta se dešava u Srbiji. O tome odlučuju građani Srbije na izborima. Ima Srbija organe koji su izabrani da odlučuju. Briga me šta slovenačka poslanica govori na Iksu. Briga me šta govore, neka vode računa o svojoj državi.