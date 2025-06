PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić uručuje povodom Vidovdana odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Na početku dodele intonirana je himna Srbije Bože pravde.

Obraćanje Vučića:

Predsednik se na početku izlaganja zahvalio svima prisutnima.

- Simbolika današnjeg dana ne govori samo o mučeništvu i stradanju, porazima, niti o pobedama. Više od svega ona nas upućuje na osnovno pitanje a to je šta si sve spreman da učiniiš za svoju zemlju - istakao je Vučić.

Vučić je potom istakao da odgovori ona ova pitanja čine našu celokupnu istoriju.

- Kada smo ih znali, pobeđiavli smo. Kada smo bili zbunjeni i lutali u odgovoru - gubili smo. Zato danas ne postoji važnija dužnost nego da prepoznamo, izdvojimo i nagradimo sve one koji su taj odgovor ne samo znali već i glasno saopštavali bez obzira na opasnosti kojima su bili izloženi.

Predsnik je istakao da je to važno zato što živimo u vremenu kada postoje oni koji žele da pobede Srbiju.

- Ima onih koji žele da Srbija raste, kao i onih koji žele da Srbija stane. Oni koji sanjaju njen dobitak, i onih koji sanjaju njen gubitak svake vrste.

Ističe da je za njega ovaj Vidovan poseban podsećajući na izreku naroda da se sve vidi na Vidovdan.

- Vidi se ko je koliko hrabar i ko je koliko uman i ko koliko čini za svoju zemlju i čini suprotno. Ništa bolje, lepše i značajnije od Vidovdana nemamo. U Vidovanu je satkano i naše začeće, naš razvoj i napredak, naše muke, patnje i ponovo podizanje poput feniksa iz pepela. Do današnje situacije kada Srbija živi neuporedivo bolje nego što je ikada ranije žiivela, samo što mi Srbi nikada to ne želimo da priznamo. Džabe nam brojevi, statistika i analize jer kakvi smo nikada u to nećemo poverovati. Jedino što verujemo i slavimo jesu naša patnja i porazi, a pobede i uspehe nikada nismo umeli niti uspeli. Zato je vreme da tu paradigmu promenimo u budućnosti.

Predsednik se potom obratio laureatima ističući da danas oni nose veliku odgovornost.

Dodela odlikovanja:

Ordenom Republike Srbije na lenti Radovan Višković, predsednik Vlade Republike Srpske za učvrćivanje miroljubive saradnje prijateljskih odnosa između Srbije i Republike Srpske.

Za izuzetnom doprinosu jačanju prijateljstva CG i Srbije i posvećenost očuvanju srpskog identiteta kulture i tradicije u CG predsednik Srbije dodeljuje nagradu Andriji Mandiću predsendiku Skupštine CG.

Ordenom karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su profesor doktor Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda, srpski član Venecijanske komisije pri savetu Evrope, autor brojnih radova iz oblasti prava, za naročite rezultate iz oblasti pravnih nauka

Profesor doktor Patrik Drid, dekan i redovni profesor fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu za naročite zasluhe i uspehe u sportskoj delatnosti posebno u oblasti sporta.

Dragoljub Kojčić, publicista, kulturni radnik i urednik, za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima

Jovan Kulundžija, istaknuti srpski violinista sa zavidnom svetskom karijerom za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije i njenih građana i postignute uspehe u muzičkoj umetnosti

Orednom karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovan je posthumno Aleksandar Grbović Grba

Za naročite rezultate postignute u oblastima medicinskih nauka ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su: Profesor doktor Aleksandar Mitić, redovni profesor, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Profesor doktor Valentina Arsić Arsenijević, redovni profesor Medicinskog fakkulteta Univerziteta u Beogradu

Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovan je profesor Vladislav Volarević redovni profesor na fakultetu Medicinskih nauka Univerziteta u Kraguejvcu

Za naročite zasluge postignute rezultatu sistema obrazovanja orednom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su profesor doktor Valerija Pinter Krekić, redovni profesor i dekan Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Profesor doktor Slaviša Nedeljković redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerzita u Nišu

Profesor doktor Sefedin Šehović redovni profesor fakulteta za obrazovanje učitelja, vaspitača Univerzita u Beogradu

Doktor docent Zravko Ranisavljević, docent na fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu i na Akademiji umetnosti u NS, direktor nacionalnog ansabla Kolo, doprineo izradi nominalnog dosijea za upis kola kao tradicionalne igre u Srbiji kod Uneska

Vaterpolo savez Srbije zbog osvojene treće zlatne medalje osvojene uzastupno na Olimpijskom prvenstvu

Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Dragan M. Ignjatović, redovni profesor Rudasko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Profesor doktor Milorad Jerkan, dugogodišnji direktor Doma zdravlja u Nišu za naročite rezultate postignute u zdravstvenoj delatnosti