PRETE SKIDANJEM GLAVE SA RAMENA: Monstruozni snimak blokadera sa Građevinskog fakulteta - ovo je nasilje koje planiraju na Vidovdan

U KOPRODUKCIJI više televizija emitovani su monstruozni snimci blokadera na kojima se jasno čuje kako planiraju da na monstruozan način unište Srbiju i srpski narod sprovodeći nasilje.

Na televizijma je prikazan snimak tajno zabeležen na Građevinskom fakultetu.

Tu su tražili rušenje Ekspo i SNS lokala. Najavili su napad na Ekspo.

- Sedam meseci smo "sapunjači mačora" i sad smo odlučili da moramo nešto - rečeno je na plenumu Građevinskog fakulteta.

Hteli su okupaciju Predsedništva i napad na Pionirski park!

- Malo se vrtimo u krug. Nemamo još ceo plan, videćemo da li ćemo da idemo na RTS, šta ćemo 28. Ofanziva na policiju, po predlogu ratnog veterana, mislim da je neophodno da narod krene u napad. Mislim da je to cela poenta, mi smo studenti bili simbol kao borimo se za pravdu, do sada. Mislim da je potrebno da narod spontano krene u neki vid nasilja, znači mi ćemo da pozovemo na građansku neposlušnost - čulo se na sastanku, ali nije precizirano ko je prisustvovao plenumu.

Kako su dalje naveli, planira se borba sa policijom, sa "ćacima", sa svima.

Potom je istaknuto, oni su ti koji organizuju nasilje, organizovano upadaju u haos.

- Postoji prilaz koji se dešava rečnim putem, oni na primer odatle dobijaju pesak. Postoji mogućnost da se rečnim putem takođe blokira, nije nemoguće, pričali smo sa čovekom. To je prva stvar, druga stvar, i da imaju sve ikada potrebne stvari tamo nemaju dve osnovne, to je voda i to je gorivo. Oni da bi pokrenuli mašine, tebi treba gorivo. Ja bih samo reko, rušenje SNS lokala i Ekspo lokala u Kralja Milana, ne znam da li ima još negde, to je po mom mišljenju idealna stvar, za Ćacilend me boli briga ako nećete, nećete. I onda 12-og da idemo na Ekspo kao finale svih tih omanjih akcija zato što, je*iga, sedam meseci smo "sapunjali mačora" - dodaju.

Najavljuju takođe da će praviti nerede već od 28-og do 12-og, kao sam pik za ono što će doći, i onda od 12-og nadalje. Prete i skidanjem glava sa ramena.