JOVANOV PONOŠU: Dolazi vreme odgovornosti

ČLAN predsedništva SNS Milenko Jovanov poručio je Zdravku Ponošu da vreme odgovornosti dolazi.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Ovo već spada u kategoriju "vesti iz nesvesti". Hajde što se Ponoš svaki dan javlja da za nešto optuži predsednika Aleksandra Vučića, nego što svaki dan daje sve nesuvislije izjave! Pazi, vlast gasi univerzitet! Pa, kako? Vlast organizuje plenume, zabranjuje profesorima i studentima da ulaze u zgrade fakulteta, ometa ispite itd? Ne, nego su sedam meseci aplaudirali blokaderskim sumanutim idejama i još sumanutijim delima i kao ovce bauljali za njima i sad, kada je svakome jasno da će posledice njihovih idiotarija platiti univerzitet, kada je vreme da se svedu računi, boldrikovski lukavo su se dosetili da i za to valja nekako optužiti predsednika Vučića. Pa, ne može. Dolazi vreme odgovornosti i ovom infantilnom inverzijom se ta odgovornost neće izbeći. A što se investicija u vojsku tiče, ne sumnjam da su za Ponoša sve investicije u vojsku promašene. On je to dokazao dok je bio na čelu vojske. Da je još malo tamo ostao, vojska bi bila naoružana toljagama, a specijalne jedinice praćkama. I nakon svega najpoštenije bi bilo da o vojsci ćuti, jer ono što je Ponoš uradio vojsci, blokaderi su uradili univerzitetu - napisao je Jovanov na Iksu.

