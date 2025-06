VUČIĆ O IZJAVI REKTORA ĐOKIĆA: Rekao je da je kriza nastupila posle pada nadstrešnice - to je razlog rušenja Srbije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Praga za TV Informer gde je govorio o izjavi rektora Đokića.

Foto: Printskrin TV Informer

- Što se tiče rektora ja nemam poseban komentar. Možda bi zbučalo suviše lčično kada bih govorio o njemu. Danas sam slušao od Dragana J. Vučićevića dok je izgovarao nedvosmislene uvrede, pomislio sam da je preterao. Suštini stvari su mnogo gore od onih kako ih je on predstavio. Navešću vam jednu rečenicu koju je izgovorio rektor, a koja otkriva smisao demonstracija i razloge rušenja Srbije. On u jednom trenutku kaže da je kriza nastupila posle pada nadstrešnice i on je dodao na to: "vlada je bila intertna" - istakao je Vučić.

- On nama saopštava da bi, kad bi blokaderi preuzeli vlast, Vlada određivala kome će da se sudi, ko će da bude procesuiran. Vlada je pala zbog morala Miloša Vučevića, a ne što su postojali objektivni razlozi. Setite se zahteva, nijedan nije bio vezan za Vladu, osim onog dodatog četvrtog - 'dajte pare' što je Vlada uslišila i dala im novac kroz izmene Zakona o visokom obrazovanju. Dakle, ovde je reč o jednoj apsurdnoj situaciji - kaže predsednik i dodaje - istakao je Vučić.

- Imamo posla sa patološkim lažovima. Kada sam u kriznoj situaciji hteo da razgovaramo, on je rekao da neće da me vidi. Ma ne možeš to da kažeš ni studentima Pavloviću i Balaću, a kamoli sa predsednikom izabranim od velike većine građana - kaže Vučić i dodaje da su blokaderi uništili univerzitet, srozali školstvo. - Moju radnu grupu niko ne može da raspusti. Do kraja godine će biti sveobuhvatne izmene zakona o visokom obrazovanju - jasan je Vučić.