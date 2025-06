"SRAM DA IH BUDE! SRPSKA ZASTAVA PLAŠI ONE KOJI IDU PUŠKAMA NA NAŠU DECU?!" Vučević reagovao na skandaloznu presudu suda u Prištini

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević ocenio je kao skandaloznu i sramnu presudu tzv. Osnovnog suda u Prištini da zabrani srpsku trobojku i srpske simbole u Gračanici na proslavi Vidovdana.

Foto: Printskrin/ milosvucevic and sns_srbija

-Skandalozna i sramna presuda takozvanog Osnovnog suda u Prištini, produžene ruke lažnog premijera lažne države Aljbina Kurtija, da zabrani srpsku trobojku i srpske simbole u Gračanici na proslavi Vidovdana. Plaše se ekstremisti pod plaštom navodnog suda da srpska trobojka, kako su napisali, “ozbiljno ugrožava javni red i multietnički suživot i može izazvati međuetničke tenzije”. A to što im se svuda vijori albanski crni dvoglavi orao, to što im policajci napadaju i dave maturante srpske nacionalnosti, to što ispisuju fašističke grafite na srpskim kućama, što prete, provociraju i na sve načine ugrožavaju naš narod, .. i sve to nekažnjeno prolazi - to im ne smeta i ne narušava međuetničke odnose?! Od istog tog suda, i istih tih sudija, tobož boraca sa miran suživot, za to nema kazne. Zastava plaši one koji idu puškama na srpsku decu koja nose badnjak?! Sram da ih bude! Ne vidim ja razliku između ovako sramne odluke pravdodržaca Kurtijevog fašističkog režima i onih blokadersko-fašističkih falangi iz Beograda koje mesecima pokušavaju da nam sruše državu i izazovu obojenu revoluciju, a koji su se pre godinu dana “digli” zato što je predsednik Vučić u Ujedinjenim nacijama, gde se glasalo o Rezoliciji o Srebrenici, bio ogrnut istom tom srpskom trobojkom- stoji

Vučević je uputio apel građanima da ostanu mirni i dostojanstveni.

-Ja apelujem na naš narod da ostane miran i dostojanstven, da ne odgovara na nove provokacije. Imamo mi to naše “snažno oružje”- našu trobojku, od kojeg strepi Kurtijev režim. To je zastava hrabrog i prkosnog naroda koji će uvek braniti svoje nacionalne interese i principe međunarodnog prava. Nećete uspeti da nam ukinete Vidovdan, niti ćete uspeti da nam otmete naše svetinje! Živela Srbija- poručio je putem Iksa.

