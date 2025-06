"NE ODLAŽEMO IZBORE, NISMO KUPOVALI GLASOVE" Vučević: Radili smo pošteno kamanju u nemogućim uslovima

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da očekuje reakciju onih koji prate izborni proces u Srbiji, ali i državnih institucija na sve što se dešavao prethodnih dana i nedelja u Zaječaru i Kosjeriću

Foto: Printskrin

- Mislim da je dobro što je bilo posmatrača iz više nevladinih organizacija. Zadovoljan sam što je CRTA objavila rezultate i nije osporavala ono što smo i mi, odnosno predsednik republike, na konferenciji izneli. Time su pokazali da imaju respekt prema izbornoj volji građana. Ja mislim da je bilo kupovine glasova od strane blokadera. Nadam se da će se to utvrditi. Ne odlažemo mi izbore, na predsedniku države i vlade je da procene kada će biti izbora, govorim o vanrednim izborima, to nije na našoj stranci. Ako pitate stranku, mislim da su izbori realni krajem 2026. Mi imamo na jesen izbore u dve opštine, Negotin i Mionica. Onda na proleće 2026. ide desetak lokalnih samouprava širom Srbije. Tako da ćemo imati izbore konstantno. Očekujem onda da krajem 2026. imamo da li parlamentarne i predsedničke ili samo parlamentarne, to je stvar političkog dogovora. Ne odlažemo izbore, nismo kupovali glasove, radili smo pošteno kamanju u nemogućim uslovima i zahvaljujući građanima odneli smo pobede i na to sam mnogo ponosan - kazao je Vučević.