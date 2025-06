VUČIĆ NA DANU MUP I POLICIJE: Daćemo sve od sebe da se stane sa razvlašćivanjem policije i MUP (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.

FOTO: N. Skenderija

Svečanost je počela u 10 časova u Palati Srbija i u okviru nje je odražana Akademija povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Dana policije.

Vučić: Daćemo sve od sebe da se stane sa razvlašćivanjem policije i MUP

Uspeli smo kao drutšvo, pre svega kao država, da se izborimo sa nekada visokom stopom opšteg kriminaliteta i da je svedemo na 3/4 puta manje brojeve, navodi Vučić.

Broj ubistava je pao sa 215 na 50, kazao je on.

Broj silovanja je dvostruko/trostruko umanjen, rekao je predsednik Srbije.

- Verujem da je pitanje pravde od ključnog značaja i zato ćemo dati sve od sebe da se stane sa razvlašćivanjem policije i MUP. Pristajali smo, pod stranim uticajem, i davali nekim drugim ljudima bič nepravda u ruke, umesto da ruku pravde čuvamo kod sebe i da pokažemo narodu kako pravda suštinski izgleda - kaže on.

Ističe da je dovoljno skandalozno po sebi što misli da može da nosi nož, da tuđe banere cepa i da tim nožem vitla pred narodnim ljudima.

- To govori o stanju svesti kod nekih ljudi, o nivou bahatosti, arogancije... - kazao je on, govoreći o incidentu ispred parlamenta.

- Kako ćete da objasnite bilo kome, da neko napadne vašu kuću, vi štitite vašu kuću, neko je gađa jajima, uzvikuje bog za šta, izađete, odbranite kuću, zbog toga dobijete tešku optužnicu, u pritvoru provedete pet meseci. Istovremeno, studenti koji su krivi samo zato što su bili u kafiću, valjda nisu pili nešto što je propisano. I onda su krenuli da ih linčuju, to je mngo gore od prebijanja. Nije tu pitanje stepena povreda, gore od povrede u Nišu Danijele Krstić, ono što su radili Jerkanu, to je zločin bez presedana, to je najstrašniji linč i ništa nije smešno. Sve su to radili i svi su videli i znali o čemu je reč i niko nije rekao izvinite, nijedan rektor nijedan dekan, strašno je ovo što se dogodilo. Sve je kod nas pervezno, inverzno, sve su obrnuli naopačke - dodao je.

Kad je u pitanju kršenje izborne tišine na lokalnim izborima u Kosjeriću i Zaječaru, kaže da su već u subotu tamo došli svi lideri opozicionih stranaka.

- Ceo dan su držali Kosjerić u zatočeništvu i maltretiraju sve ljude. Stigli su rokeri i bajkeri odavde, to su valjda ovi koji treba da biju nekoga, pa stigli veterani koji treba da biju nekoga. Ceo dan im je glavna vest da su stigli svi oni. Šta rade oni na ulciama Kosjerića i Zaječara, osim što prete ljudima? Pojavili su se u crnim džipovima one lopuže iz Zrenjanina, Pufovci ili tako nekako. Šta rade po Zaječaru? Ima "z" u nazivu mesta, ali nije Zrenjanin Zaječar. Prete ljudima. Mislite da će to da pomogne? Isto to rade u Kosjeriću, na svakom mestu. Da je neko drugi tako brutalno kršio zakone, možete misliti šta bismo danas imali i šta bi nam saopštavala EK, čuvena Marta Kos i svi ostali. Sve to na kraju dođe na svoje. Boriće se uvek protiv najvećih lažova i nepravde. Sam na svetu da ostanem boriću se za pravdu i slobodnu Srbiju. Nikada me neće ućutkati time što će pokazivati "moju sliku", a u stvari sliku Gustava Petra, a da neće ni da se izvine ni oni koji su to rekli, ni oni koji su to promovisali. Večeras ću da govorim o tome šta se sve zbivalo u Kosjeriću i Zaječaru i šta stvarno rade neke NVO i čime se bave - rekao je on.

Vučić: Mnogo je teško biti policajac

Vučić kaže da je mnogo teško biti policajac.

- Uvek svi sve traže i očekuju od vas, smatrajući da su to platili, jednako zaslužili, a priznanje gotovo niko nikada ne dobija zato što sve što uradite je podrazumevajuće i očekivano. Kada se nađemo u bujičnoj reci, u visokoj zgradi gde je izbio požar, kad nam bilo ko ukrade torbicu, automobil, kada nas bilo ko fizički napadne, prva reč koju građanin izgovara je "policija", a da li smo se zapitali koliko građana stvarno kaže "hvala" tim ljudima? Zadatak policije je čuvanje reda, ponosan sam na činjenicu što imamo i manje femicida, silovanja i manje kriminaliteta. Ono što dobar deo ljudi u Srbiiji oseća to je nedostatak ili neravnomerno raspoređena pravda - rekao je Vučić.

- Najviša vrednost jednog društva uz mir, red, blagostanje, ona koja objedinjuje sve ovo jeste pravda. Bez pravde nema uspeha u bilo kojoj sferi života. Da bi došli do toga biće nam potrebna snažnija policija, bolje opremljena i zadovoljni, a znam da mi Srbi nismo nikad zadovoljni. Od mene kao predsednika imaćete divljenje za naporan rad. Hvala za svu ljubav prema otadžbini koju ste pokazivali, koju pokazujete svakog dana, hvala vam što branite i čuvate Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije uručio je zlatne medalje za hrabrost, zasluge i posvećenost službi.

Intonirana himna, uručene medalje za hrabrost

Na početku, intonirana je himna Srbije "Bože pravde".

Direktor Policije Dragan Vasiljević uručio je bronzane medalje za hrabrost, zasluge i posvećenost službi.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uručio je srebrne medalje za hrabrost, zasluge i posvećenost službi.

- Danas sa ponosom i poštovanjem slavimo hrabrost i posvećenost svih pripadnika MUP koji svakodnevno čuvaju mir i bezbednost Srbije. Danas je Srbija stabilna i bezbedna zemlja, ukupan kriminal u prošloj godini najmanji je u proteklih 25 godina. Broj ubistava i teških ubistava najmanji je u proteklih 25 godina. Broj razbojništva i krađa u 2024. najmanja je u proteklih 25 godina. Naš zadatak je da čuvamo mir svakog čoveka, da čuvamo mir i stabilnost zemlje. Da građani imaju poverenje, policajci su ti koji čuvaju vašu brigu i strahove, taj odnos mora da bude odnos poštovanja - kazao je Dačić.

Dan MUP-a i Dan policije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska Žandarmerija, na Duhove, odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana.