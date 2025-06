SINIŠA MALI: Do kraja 2027. godine prosečna penzija će biti 650 evra

MINISTAR Siniša Mali proveo je dan družeći se sa najstarijim Zaječarcima.

Foto: Printksrin

Druženje sa našim najstarijim sugrađanima u Zaječaru – ljudima koji su ceo svoj život radili za ovu zemlju. Hvala na ovakvoj dobrodošlici!

Danas su penzije u Srbiji veće nego ikada. Ali, to nije dovoljno. Cilj je jasan: do kraja 2027. godine prosečna penzija će biti 650 evra. I to nije prazno obećanje, već rezultat odgovorne politike i napornog rada koji ćemo nastaviti.

Ljudi nam veruju jer znaju da kada nešto obećamo – to i ispunimo.

Zaječar danas nije isti grad kao pre nekoliko godina. Ulažemo mnogo u lokalne puteve i putnu infrastrukturu, rekonstrukciju škola, komunalne projekte, energetsku efikasnost objekata… Zaječar je dobio i verovatno najlepše dečije odeljenje u Srbiji u okviru zdravstvenog centra. Takodje, posebno su nam važne saobraćajnice koje povezuju istočnu Srbiju s ostatkom zemlje.

U Zaječar danas investiramo više nego što se radilo u poslednjih 70 godina. To sve znači povratak ljudi u ovaj grad, više investitora, nova radna mesta, veće plate, više razvoja.

Dogovorena je i izgradnja tri pogona domaće kompanije koji će zaposliti do 450 ljudi, a na inicijativu predsednika Vučića. To je još jedan dokaz da država ne zaboravlja istok Srbije i da ulažemo tamo gde je to najpotrebnije.

Ovo nisu samo putevi, zgrade i brojke – ovo je put ka ostanku, povratku i boljem životu za sve generacije.