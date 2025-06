"BOLJE DA ISTRAŽI TOKOVE NOVCA SVOG ŠEFA" Ministarka Mesarović reagovala na sramotne navode Marinike Tepić: Sve što izgovori je notorna laž!

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je na sramne navode Marinike Tepić.

Foto: Društvene mreže

- Još jedna u nizu bizarnih tvrdnji čuvene preletačice Marinike Tepić, a do sada se svaki put pokazalo da sve njene “istrage” počinju i završavaju bezočnim lažima, a bazirane su na teškim kompleksima koje dotična nosi zbog uspeha Aleksandra Vučića. I kako je naš predsednik sinonim za sve uspehe Srbije, onda takva mržnja kod Tepićke nema kraja.

- Nema žena šta da radi osim da laže i glumi nekog lika iz detektivske serije. Pa kad već misli da je tako talentovana, bolje da istraži tokove novca svog šefa Dragana Đilasa, koji nikada nije odgovorio na pitanje gde je 619 miliona evra koje je ukrao od građana Srbije dok je bio gradonačelnik Beograda. Ili bolje da “navatava” ljude koji im svakodnevno beže iz stranke, glavom bez obzira. Beži im članstvo jer ne mogu više da slušaju laži i sakrivanje iza studenata koji ih, takođe, neće. I kada sve to znamo, razumljivo je zašto Marinika Tepić živi u svom imaginarijumu, ali dobro je podsetiti kakvim je glupostima ona do sada pokušavala da otruje javnost, od notorne laži o kokama - nosiljama - dilerkama iz Morovića, do ozbiljnog kršenja zakona dok je bila pokrajinska sekretarka i delila novac iz budžeta kriminalnim strukturama i prisno se družila sa okorelim kriminalcima od kojih je tražila da proteraju novinare čije izveštavanje joj se nije sviđalo. I zar jedan takav politički i moralni talog treba da nam drži lekcije? Sve što izgovori Marinika Tepić je notorna laž! Laži i nasilje su njihova politika i model njihove “normalne” Srbije.

- Pobedićemo sve vaše laži! Pobediće Srbija - istakla je Mesarović na svom Instagramu.

Ministarka je dodala da Marinika Tepić ništa ne nudi kao svoju politiku i opciju ka narodu, već pokušava da se bori sa uspesima Aleksandra Vučića.

- Dehumanizuje njegovu porodicu, njega lično, dehumanizuje predsednika SNS Miloša Vučevića. Podsetiću da smo 2012. našu zemlju zatekli pred bankrotom, u čemeru, ponoru. Zahvaljujući politici Vučića doprineo je da budemo jedna od najbrže rastućih ekonomija, jedva od najrazvijenijih država. Svuda smo svedoci koliko je veći standard, plate i penzije. Marinika Tepić i njene izjave nisu ni za komentarisati jer su zasnovane na lažima. Nije ni za komentarisati nekog ko je na Kurtijevoj strani, ko želi da proda Srbiju. Narod to već zna.