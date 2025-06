SVOM SNAGOM ZA JOŠ JAČU SRBIJU Vučić sa narodom u Kosjeriću - na ovim izborima branimo našu zemlju

BEZ velike podrške građana vlast ne bi mogla da postigne da Srbija postane jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, a ta snaga je ogromna i pokazivala se na svakim izborima, poručio je juče iz sela Seča Reka nadomak Kosjerića predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Tanjug

- Nadam se da ćete nam tu snagu dati i na ovim izborima u nedelju 8. juna i da ćemo pobediti. Hvala vam za podršku i ljubav i za sve što ste učinili prethodnih 10, 12 i 13 godina pomažući nam da Srbiju iz blata podignemo, da se digne naša zemlja kao feniks iz pepela i da bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi - rekao je u razgovoru sa velikim brojem okupljenih meštana predsednik Srbije.

Foto: Tanjug

Vučić je istakao da će uraditi sve da Srbija i Kosjerić napreduju i da želi da posveti pažnju ljudima koji žele da rade i koji veruju u našu zemlju:

- Razgovarao sam da vidimo možemo li jedan pogon za 100-150 ljudi na teritoriji opštine da podignemo jer velike strane investitore ne možemo da dovedemo. Ako to učinimo, to će biti velika stvar za Kosjerić i to će značiti veće prihode za samu opštinu, to će značiti da možemo da ulažemo još više nego što je to bio slučaj do danas, ali i da da na takav način ekonomski ozdravimo Kosjerić.

Foto: Tanjug

Lider zemlje je naglasio da su izbori u Kosjeriću važni zbog činjenica da je država napadnuta spolja i iznutra, kao i da je on pogrešio jer je prethodnih meseci poklanjao pažnju onima koji napadaju Srbiju.

- Oni će da pokušaju da sruše te izbore jer znaju da će da izgube i pokušavaće da rade sve ono što su činili i prethodnih nedelja. Srbiju pokušava nedelja. Srbiju pokušavaju da sruše sa različitih strana. Nikome, osim našem narodu, ne odgovara nezavisna, slobodna i slobodarska Srbija - naglasio je predsednik.

Pomoć za retke bolesti PREDSEDNIK Vučić potvrdio je juče da se čeka odluka Komisije kako bi se odobrila sredstva za retke bolesti i za zdravstvo. On je to rekao prilikom razgovora sa majkom čije dete boluje od teške bolesti i koja je pohvalila Kancelariju za retke bolesti i zahvalila predsedniku na inicijativi da se opredeli novac baš za ovu oblast. - Mi sad čekamo, imamo već 120 dece koja su odobrena od komisije. Da bi se nove pare odobrile, mora komisija da donese odluku - rekao je Vučić.

On je okupljenima rekao da se u ovom trenutku rekonstruiše 96 kilometara puteva u opštini Kosjerić, kao i da će se u narednom periodu odmah krenuti sa obnovom puta Kosjerić - Varda od 17 kilometara. Sa skupa u Sečoj Reci poručio je da je urađeno dosta toga, ali i da mora da se učini još važnih stvari, pre svega rekonstrukcija puta Kosjerić - Valjevo koji košta dve milijarde, odnosno 17 miliona evra.

- To je novac koji ni Valjevo ni Kosjerić ne bi mogli da sakupe. Opredelićemo sredstva da bi se i Beogradu približio ovaj divan kraj - rekao je Vučić. On je istakao da je Kosjerić važna opština zato što vezuje i Požegu i Milanovac i Bajinu Baštu i predstavlja vezivno tkivo za Zapadnu Srbiju. Dodao je i da će u naselju Seča Reka morati da se rekonstruiše pomoćni objekat u školi i da se napravi igralište za decu i kompletno obnovi zgrada mesne zajednice. Predsednik je ranije juče posetu Zlatiborskom okrugu započeo obilaskom domaćinstva Željka Rstića u mestu Gajeve kod Kosjerića. Rstić ima turističko etno-domaćinstvo, koje je još u razvoju i koje će imati više od 35 kuća i hotel. Domaćinstvo ima i 16 hektara zemlje, na kojima se gaji pšenica i kukuruz za proju, jer gostima služi domaću hranu.

Na VMA bi da pređu 104 studenta PODNETO je čak 104 dopisa od studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu da hoće da pređu na VMA, a država to ne može da im omogući jer nisu kadeti, rekao je Vučić juče u Kosjeriću. - Ako vam 104 njih dođe sa zahtevom, onda vam je jasno kako smo uspeli da uništimo i urušimo univerzitet, neodgovornošću pojedinih ljudi. Deca imaju pravo da budu neodgovorna, ali profesori nemaju to pravo. Ni mi nemamo prava. Sve će više biti potrebno znanja, a sve manje diploma. Dodao je da studenti pored toga odlaze i svuda po regionu i u inostranstvo i da su deca "izgubila gotovo godinu dana škole, godinu dana najplodnijih, kada je trebalo da nauče najviše i kada i mozak najbrže radi": - Ljudi gube godinu dana života, nije to samo škole, nego i života, godinu dana penzije.

Vučić je rekao da mu imanja poput ovog ulivaju nadu, jer ga vode ljudi koji su vredni i veruju u sebe, a to će privući turiste da dolaze.

- Ništa nije lako napuniti, ali pomoći ćemo infrastrukturom. Još i voz kada bude išao do Kosjerića. Bitno je i da se spoji put ka Divčibarama - rekao je Vučić i dodao da je za sada najvažnije da se rekonstruiše put Seča Reka - Varda. On je dodao i da Kosjerić ima potencijal za turizam, ali da mora još da se radi