BLOKADERI, OPOZICIJA I ŠOLAKOVCI BESNI NA VUČIĆA ZBOG VELIČANSTVENOG SKUPA U NIŠU! Ponovo mu priželjkuju streljanje! (VIDEO)

ŠOLAKOVCI, blokaderi i opozicionari besni su zbog veličanstvenog skupa u Nišu.

Foto: Printscreen

Naime, oni na najbrutalniji način pokušavaju da diskredituju predsednika Vučića, ponovo mu prizivajući sudbinu streljanog Čaušeskua.

- Interesantno je da neko kaže da je neki grad slobodan, a da onda ne spava u tom gradu, došao je dan ranije, nego spava u hotelu Nais, koji je jedno 10 kilometara van grada, a inače je na kilometar i nekoliko stotina metara od psihijatrijske bolnice Donja Toponica. Tako da to neko objašnjenje ne mogu ja da dam, nisam ni veterinar ni psihijatar. On može da plati 50 njih da pucaju u narod, ali njih 50.000 treba da ga spreče, koji isto nose oružje, ovlašćeno. Da spreče postojanje tih... - rekao je Zoran Živković gostujući na Šolakovoj televiziji.

- On je autokrata, agresivni. Rumuni su sada na korak da izaberu jednoga mrčnjaka političkog. Dakle, ubili su Čaušeskua i njegovu ženu... Na kraju su ga ubili. I pritom je on bio popularan predsednik, zato što je Ruse izbacio iz Rumunije politički. Hoću samo da kažem da Vučić odlučuje kako će sići sa vlasti, on sada odlučuje - rekao je Žarko Korać, ideolog Dragana Đilasa, gostujući na istoj Šolakovoj televiziji.

Pogledajte priloženi snimak: