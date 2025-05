U NIŠU se danas održava centralni događaj svenarodnog sabora, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pozvao sve građane da dođu i, na miran i dostojanstven način pokažu da se pristojna Srbija ne može pobediti.

Vučić sa terase Predsedništva: Vidimo se u Nišu

Jedan od najstarijih učesnika svenarodnog sabora stiže u Niš

Ivo Pisarević iz Miloševca, starina od 85 godina, predsednik Udruženja potomaka ratnika od 1912-1918, prisustvovaće svenarodnom saboru u Nišu.

Verovatno će biti najstariji učesnik. Nije član SNS ali će se učlaniti u Pokret. Bio je na svenarodnom saboru u Beogradu, ali i svugde je stigao da čuje predsednika Vučića - Jagodinu, Smederevo...

Ministar Glišić za "Novosti" iz Niša

Ministar za javna ulaganja Srbije, Darko Glišić, govorio je za "Novosti" iz Niša.

Beograđanin na saboru u Nišu: Došao sam da podržim Vučića

Ministar Selaković iz Niša za "Novosti"

Nikola Selaković, Ministar kulture Srbije, govorio je za "Novosti" sa svenarodnog sabora u Nišu.

Ministarka Žarić Kovačević za "Novosti" sa svenarodnog sabora

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Srbije Jelena Žarić Kovačević govori za "Novosti" sa svenardonog sabora u Nišu.

Počeo zabavni program

Zabavni program počeo je na centralnoj bini, razvilo se kolo na Tgru kralja Milana. Kako javljaju naši reporteri, vlada vesela atmosfera.

Svi sa nestrpljenjem očekuju koncert Ace Lukasa.

Stigao predsednik SNS-a Miloš Vučević

Miloš Vučević, lider SNS-a stigao je na svenarodni sabor u Nišu.

Vučić u nesvakidašnjem izdanju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz kuhinje hotela Nais u Nišu gde je spremao ćevape.

Vučić se uključio u program iz kuhinje gde sprema hranu u kecelji.

- Oni prave neverovatne ćevape. Onda sam došao da vidim kako to izgleda. Sve ovo što je u redu to je on radio, a ovo što je razbacano to sam ja. Stigli su ćaciji, oni su na terasi, moraju da se nahrane lepo. To ja ćacije služim, stigla je i Ana Brnabić, stigli su i naučnici - rekao je Vučić.

Građani došli u Niš da pokažu sabornost i slogu

Građani iz Niša, ali i drugih gradova i opština Republike Srbije, došli su u najveći grad jugoistočne Srbije da podrže jedinstvo države, čuju šta predsednik ima da kaže i zajedno sa Nišlijama pokažu da je dostojanstvena Srbija većinska Srbija.

Građanin iz Gornjeg Milanovca poručio je da je najpotrebnije jedinstvo države i da ne dozvolimo da nam državu ugroze spolja.

Predsednik Skupštine grada Niša za "Novosti"

Predsednik Skupštine grada Niša Prof. dr Igor M. Novaković govori za "Novosti" sa svenarodnog skupa u Nišu.

Vučić u 13 časova u drugačijoj atmosferi

Vučić bi trebalo danas u 13 časova da se uključi uživo iz Niša u drugačijoj atmosferi.

Sve spremno za današnji skup

U centru Niša, na Trgu kralja Milana, sve je spremno za današnji centralni skup svenarodnog sabora, a građani su već počeli da se okupljaju.

Na bini koja je postavljena piše "Ne damo Srbiju", a postavljena su i dva video bima preko kojih će građani kasnije moći da prate program, a na kojima se sada vijori zastava Srbije.

Ana Brnabić: Dođite u Niš

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić pozvala je sve da dođu u Niš na svenarodni sabor.

- Danas je dan kada kažemo iz Niša: Stop teroru, stop mržnji i stop nasilju. Danas je dan zajedništva, da proslavimo još jednom pobedničku Srbiju - poručila je Brnabić.

Golubović: Niš grad velikog srca, drago nam je što smo deo ove velike priče

Direkotr Turističke organizacije Batočina, Saša Golubović, podelio je za "Novosti" šta očekuje od svenarodnog skupa u Nišu.

Gužva na štandovima: Nišlije pristupaju Pokretu za narod i državu

Na štandovima za pristup Pokretu za narod i državu gužva je od ranih sati.

Nišlije masovno dolaze kako bi pristupili novom pokretu koji je osnovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Glumica Iva Štrljić: Došla sam u Niš da pokažem koliko volim svoju zemlju

Proslavljena Glumica Iva Štrljić rekla je za "Novosti" sa svenarodnog skupa u Nišu da je došla da pokaže koliko voli svoju zemlju.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam dobila priliku da vodim revijalni deo programa. Kada razgovaram sa mladim ljudima uvek ističem koliko je važno pokazati koliko voliš svoju zemlju, a danas je ovo način da u Nišu to pokažemo - kaže ona.

Otkrila je i šta nas očekuje u zabavnom delu programa koji je na programu od 13 do 18 časova.

- U prvom delu programa moći ćete da uživate u nekoliko tačaka kulturno-umetničkih država, biće trubača, nastup Ace Lukasa. Da punim srcem iskažemo svoju emociju prema našoj zemlji - ističe ona.

Pavlović za "Novosti": Gradićemo Niš i uvešćemo ga u bolju budućnost

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović pozvao je sve ljude na svenarodni sabor i istakao za "Novosti" da će današnji skup propagirati mir i jedinstvo srpskog naroda.

- Današnji skup će propagirati mir i jedinstvo srpskog naroda. Ono što mi želimo je suverenost i nezavisnost. Siguran sam da će veliki broj Nišlija doći i prisustvovati skupu i ja ih pozivam da u miru i dostojanstvu pokažemo kakve vrednosti mi želimo - kaže on.

Postavljena bina

Spremna je bina sa koje će se obratiti predsednik Srbije građanima Niša.

Bina je postavljena Trgu kralja Miljana, a centralni događaj sabora počinje u 18 sati.

Vučić se obraća u 18 sati, bogat program tokom dana

Program u okviru svenarodnog sabora u Nišu počeće zabavnim sadržajem od 12 časova, dok će mu on prisustvovati od 16 ili 17 časova, nakon obavljenih sastanaka. On je naveo da će se u Nišu susresti sa profesorima i istaknutim ličnostima koje su u poslednjih 15-20 dana pristupile pokretu.

- Svi ćemo se zajedno pojaviti tu i jedan od tih novoučlanjenih iz Niša, jedan od najboljih svetskih naučnika koji nikada nije bio član jedne partije, pojaviće se sutra i na bini i govoriti o budućnosti Srbije - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, građani će danas čuti drugačiji program koncipiran na tome da Niš treba da bude grad napretka, novih fabrika, novih postrojenja, naučno-tehnoloških parkova. Dodao je da će mnoge lokalne samouprave, gotovo sve sa juga Srbije, predstaviti svoje turističke, kulturne, sportske i druge ponude.

Predsednik Vučić, koji je za Niš uradio najviše i bez čije inicijative bi ovaj grad, ali i cela jugoistočna Srbija koja gravitira ka tom centru, ostala i dalje nerazvijena, podsetio je na rezultate u poslednjih deset godina:

- Ja sam došao u Niš 2014. godine i bila je livada gde je danas jedan od najmodernijih kliničkih centara u regionu. Tada je bilo 48.000 ljudi koji su koristili aerodrom, a 2023. je bilo više od 10 puta više ljudi koji su koristili taj aerodrom. Izgradili smo novu zgradu, izgradićemo novi kontrolni toranj, proširenje piste i sve drugo - kazao je Vučić.

- Niko nije ni sanjao da ćemo to tako brzo da izgradimo.

Na današnji skup je pozvao ranije i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je istakao da će na skupu biti promovisani mir, jedinstvo srpskog naroda i celovita srpska država. On je naveo da će na skupu biti postavljen šator gde će građani moći da pristupe Pokretu za državu i narod, kao i da će biti predstavljene turističke organizacije i izlagači iz brojnih gradova.

Pavlović je rekao da će biti postavljeni šatori ispod kojih će biti predstavnici ministarstava, gde će moći da se pogleda njihov program, a Niš će imati veliki štand. "Govornici kreću da govore u popodnevnim satima.

Ono što je važno je da će u Nišu da se promoviše mir, jedinstvo srpskog naroda i da se promoviše celovita srpska država, nepovredivost naših srpskih granica. Pozivam sve ljude dobre volje i sve Nišlije da dođu", rekao je Pavlović.