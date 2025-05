BLOKADERI FOTELJAŠI PRETVORILI FAKULTETE U OPŠTINSKE ODBORE Gospodo, da li znate da je to krivično delo?

Blokaderi foteljaši uzurpirali su zgrade fakulteta i pretvorili ih u opštinske odbore. Oni koriste fakultete koje mi plaćamo za svoje političke ciljeve.

FOTO: Novosti

Poslednjih dana svedoci smo toga da su blokaderi foteljaši krenuli u otimanje za fotelje i time pokazali svoj jedini i pravi cilj.

Studenti u blokadi, na društvenoj mreži "Iks" objavili su da traže vanredne parlamentarne izbore, čime su jasno pokazali svoje prljave namere. A mesto na kom sprovode svoje politike, upravo su fakulteti.

I to upravo oni fakulteti koji svi mi plaćamo kako bi oni taj fakultet koristili za svoju političku aktivnost.

Da je to nezakonito, ranije je ukazivala Ana Brnabić.

Pre nekoliko dana na pitanje da prokomentariše to što je objavila da se na Pravnom fakultetu održava sastanak i da je tema izbori, tj. izlazak na izbore, i da je to ujedno i kršenje zakona rekla da je su te "političke grupacije studenti blokatori, koji su pokazali da se bore jedino za fotelje, i određena grupa njihovih profesora, a koji zajedno sa njima treba da naprave taj novi G17+, koji će se ovaj put u novom izdanju zvati "Inicijativa 60".

- E tako oni misle o institucijama. I takav je njihov odnos prema vladavini prava. Takav je takođe njihov odnos prema svim građanima Srbije, koje oni vuku za nos. E vi platite, vi pokrijete sve troškove, i struje, i održavanja, i svega ostalog. A mi ćemo to što ste vi izgradili u nekim prethodnim generacijama, to što ste vi napravili i što plaćate kao instituciju za obrazovanje, e mi ćemo to da koristimo za politiku. Bez ikakvog problema i bez ikakvog skrivanja. I onda pokažu i odnos prema medijima, pošto kada mediji dođu da postave to pitanje i da ih kao takve velike revolucionare pitaju, a čekajte, a zašto radite stvari koje su suprotne zakonu i zašto fakultet koji je fakultet ove države koristite za vašu, ličnu političku promociju i organizaciju? - rekla je Brnabić.

Rekla je i da je to protivzakonito i da će " u jednom trenutku neko morati da odgovara za to".

- I ovo nije pretnja. Svi valjda želimo pravnu državu. Svi valjda želimo vladavinu prava. Svi želimo valjda poštovanje institucija. Zašto ne poštujete Pravni fakultet? Zato što to što radite je nepoštovanje institucija. To nije vaš izborni štab. I nije vam ga ni otac, ni deda, ni majka, ni baka nisu vam ga ostavili da ga koristite kao kancelariju za vašu političku aktivnost. To je fakultet koji plaćaju svi građani ove zemlje. Te pozivam nadležne institucije da reaguju, a evo dekana Pravnog fakulteta i rektora Beogradskog univerziteta da ne posmatraju to ćutke, već kada vide da je to u potpunosti zloupotreba fakulteta i visokog školstva, da konačno reaguju makar jednom rečju. Evo dve reči. Da kažu, ne slažem se - rekla je Brnabić.

Da podsetimo, osam dekana blokiralo je juče rad Beogradskog univerziteta sa ciljem opstrukcije dijaloga premijera Đura Macuta i rektora Đokića.

Opstrukcije i blokade mesecima su slika koju možemo videti, a predvode ih upravo "foteljaši". Da podsetimo, blokaderi foteljaši blokirali su juče Medicinski fakultet u Nišu samo zato što je ta visokoškolska ustanova počela sa radom.

Postavlja se pravo pitanje, da li je blokaderima foteljašima iko rekao da je ovo kažnjivo, i da za to što rade mogu da odgovaraju? Ili su pak toga svesni, pa to ipak rade u pokušajima da se domognu vlasti.