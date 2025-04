OGNJEN KARANOVIĆ O NAPADU NA DEKANA DRIDA: Pokazali su najcrnji oblik divljaštva, varvarstva i brutalnosti!

ISTORIČAR Ognjen Karanović komentarisao je za "Novosti" monstruozni napad blokadera foteljaša za dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida koji se prekjuče dogodio u Novom Sadu.

- Uzrok napada na dekana jeste činjenica da su studentske organizacije, kao i značajan deo studentske zajednice i te kako voljni da se vrate nastavi. Da li online ili redovnoj, svejedno je. A preko 95% uopšte akademske zajednice, da ne govorimo o nastavnom kadru, takođe pokazuje istu volju. Zbog toga vođe terorista, poput Dinka Gruhonjića i terorista iz redova studenata sa anarho-liberalnim, levo-liberalnim i fašističkim shvatanjima, opredeljenjima i karakterom sada pokušavaju to da spreće - kaže Karanović za "Novosti" i dodaje:

- Pokušavaju da spreče povratak zemlje u neki normalan život, odnosno povratak obrazovnog i prosvetnog sistema u celini u neke normalne tokove. Otuda smo videli i da je došlo do kršenja najpre sporazuma između dekana i dela studenata o tome da se obave razgovori u vezi sa tim stanjem na DIF-u u Novom Sadu, i onda je ta situacija zloupotrebljena kako bi u trenutku kada je trebalo da počnu ti razgovori zloupotrebljena je situacija, jer su na lice mesta dovedeni provereni fašistički i teroristički kadrovi iz reda studenata i profesora koji su pokazali najcrnji oblik i divljaštva, varvarstva i brutalnosti kada su prebili dekana Drida i kada su napravili potpuni haos ispred zgrade fakulteta.

- Važno je da građani, da svi u ovoj zemlji shvatimo da je to upravo ono što oni žele i da na njihovo nasilje ne odgovaramo nasiljem, jer to je ono što oni žele. Sve vreme ove krize oni proizvode situacije u kojima bi mogli eventualno da optuže i normalne, pristojne građane, većinsku Srbiju, da sprovode nekakve represalije nad njima. Ne smemo im dati tu priliku, pogotovo sada, kada je obojena revolucija pri kraju - zaključio je Karanović za "Novosti".

Podsetimo, dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida u Novom Sadu prekjuče su napali razulareni blokaderi, a kako je rekao u svojoj ispovesti za "Novosti" - bio je spreman i da će ga ubiti.

- U tom momentu nije bilo puno policijaca. Bilo ih je 7 do 12, ne mogu sad tačno da vam kažem. Ja sam bio pored njih, ali kada su otvorili vrata i kada su krenuli da vade prepreke sa svih strana organizovano je pristigla jedna rulja između 500 i 1000 ljudi koji su me bukvalno napali, gurali, maltretirali i na kraju su me sa stepenica njih 6-7 uhvatili za ruke, noge, izneli, bacili na tlo. Na tlu su me šutirali. Policajcima nisu dozvolili da mogu da mi priđu, njih 10-15 su kasnije, to se već vidi na snimcima, ih opkolili da uopšte ne mogu da mi priđu, da mi pomognu, ali srećom je bilo među njima bilo normalnih ljudi. Meni je iskočilo levo koleno, oni su me namestili u sedeći položaj, uspeo da sam da vratim koleno u zglob. Uspeo sam da sedim nekoliko minuta, trpeo sam vređanja, gađanja, polivanja - kaže Drid za "Novosti".

Drid je takođe ispričao da su blokaderi imali noževe i da je bio spreman da će ga ubiti.

Na pitanje kako se se oseća njegova porodica zbog svega što se desilo kaže da su potreseni te dodaje:

- Ne dao Bog nikome da doživio ovo što sam ja prošao.

Celu ispovest dekana Drida pogledajte na priloženom video-snimku: