VUČEVIĆ: Blokade RTS su nasilje, mora se pokrenuti krivični postupak protiv odgovornih

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je večeras da višednevne blokade RTS predstavljaju nasilje i istakao da mora da se pokrene krivični postupak protiv svih koji mogu da se identifikuju, kako bi se pokazalo da postoji pravna država.

- Ovo što se dešava oko RTS je nasilje, tu niko nema dilemu. Mora tužilaštvo i policija da pokreću krivične postupke protiv svih koje mogu da identifikuju. Moraju da dobiju krivičnu prijavu, mimo toga ne prezaju ni od čega - rekao je Vučević.

On je naveo da mora da se vidi da postoji pravna država i pravni sistem, dodajući da je ugrožena država, a ne samo RTS.

- Ono što je paradoks je da je RTS bio naklonjen blokaderima. Brojevi im padaju, ali ima ljudi koji radikalizuju situaciju. Po mom mišljenju, pravi odgovor je krivično-pravna odgovornost za sve koji ovo rade- naveo je Vučević.

Istakao je da bi sve drugo predstavljalo izigravanje pravnog sistema.

- Kad god smo podneli krivične prijave protiv onih koji su uzbunjivali javnost i širili lažne vesti, oni su se smirivali. Ućutali su - naveo je Vučević.

On je dodao da je napad na prosvetni sistem, koji se dogodio tokom prethodnih meseci, dubinski pripreman godinama unazad. Vučević je naveo da se napad na prosvetni sistem nije dogodio spontano i da je dubinski pripreman najmanje 25 godina.

- Oni su nama ukrali šest meseci života, tobože pozivajući se na nesreću u Novom Sadu 1. novembra 2024, a svaki dan su se sve više udaljavali od te teme. To više uopšte nije tema. To im je samo okidač. Vi mislite da se ovakav napad na prosvetni sistem desi spontano? Ovo je dubinski pripremano najmanje 25 godina - rekao je Vučević za TV Hepi.

On je naveo da je vodeći Vladu Srbije tek video o kakvim razaranjima prosvetnog sistema je reč.

- Bila je jedna gospođa koja je posle 5. oktobra temeljno radila na razbijanju sistema prosvete i izmislili su zavode, jedan za unapređenje nastavnog plana i programa i drugi za ocenu kvaliteta - rekao je Vučević.

On je naveo da je baza prosvetnog sistema izmeštena u zavode koji su dati nevladinim organizacijama, a da je treća faza bila štampanje udžbenika.

- Gde smo uništili Zavod za udžbenike i rekli ajde Nemci, Hrvati, dođite da pišete i štampate udžbenike. Najviše su radili kroz gimnazije, kroz seminare, pravili mrežu koja je bila spremna da se aktivira kada dođe pravi momenat. Nažalost, ovo nije teorija zavere. Iz ovoga moramo izvući pouke - rekao je Vučević.