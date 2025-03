"BLOKADERI SU NAS UPROPASTILI!" Vučićeva poruka - Ne mogu da nas unište do kraja!

GOSTUJUĆI večeras u Nacionalnom dnevniku na tečeziji Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je između ostalog i o ekonomskim posledicama koje su iznedrile četvoromesečne blokade u Srbiji.

Foto: TV Pink

- Blokaderi su nas upropastili! Svi ovi politički faktori, blokaderi su nas uništili. Ali ne mogu da nas unište do kraja, smanjili su nam stopu razvoja i rasta, i ona će biti oko 3 odsto u prvom kvartalu, prema fleš procenama, a mogla je biti oko 3,6 ili 3,8 da nismo imali ovakav zulum. Utoliko će biti manje povećanje plata i penzija, direktno s uticali na to da uzmu novac iz vaših džepova, i radnicima i penzionerima u budućnosti, i pokazaćemo sve te parametre, svuda ćete moći da vidite pad koji je direktno zasnovan na rušenju imidža Srbije, nemirima i nasilju u Srbiji - rekao je.

Obratio se građanima i najavio da će na miran i demokratski način da se Srbija izbori sa svim nemirima.

- 4 meseca traje teror manjine nad većinom i znam koliko se straha i besa uvuklo u vas. Bes moramo da ostavimo po strani. Moraćemo da se na miran i demokratski način tome suprotstavimo. Pozvaću vas zato 11., 12. i 13. da dođete u Beograd, nije važno koliko nas bude — to seme slobode će početi da klija! Seme ljudi koji nemaju stra, već samo hoće da žive u slobodi, koji neće da dozvole da njihova trobojka bude gažena i koji neće da dozvole da na njihovim skupovima bude zastava UČK, zastave nekih drugih zemalja koje su neprijateljski nastrojene prema našoj zemlji. Ponosam sam na građane Srbije. Hvala vam. Pokazali smo trpeljivost i strpljenje. I hvala vam na tome. I hvala vam i na ogromnoj podršci u teškim trenucima. Jer osim onih koji su pomislili da je gotovo, pa pretrčali na drugu stranu, pa sad kad su shvatili da su pogrešili, pa bi da se vraćaju, hvala vama, poštovani građani, koji ništa od vlasti niste imali, ali ste bili verni, ne meni, već našoj državi Srbiji. I pozivam vas da zajedno pobedimo ujedinjeni, mirno, demokratski i sačuvaćemo i odbranićemo našu Srbiju. Srbija je mnogo jača od svih blokadera, od svih onih koji žele da je sruše i unište. Hvala vam i to je tvoja obaveza, to je moja obaveza, to je obaveza svakog od nas. Vidimo se 11., 12. i 13. A posle toga idemo na majanje u Niš, pa da bežimo do "Najsa" - završio je Vučić.