JESTE LI ČULI ZA ZVUČNI TOP, A DA SE NEKO NIJE UHVATIO ZA UŠI? Vučić: Došao je ruski FSB, ljudi rade svoj posao, pa ćete videti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je lažima opozicije i blokadera o upotrebi zvučnog topa.

- Jedan moj prijatelj iz medija je bio u pravu kad je rekao šta treba da gradimo... Ali, ne bih o tome. Nadali su se nasilju u Užicu, to priželjkuju, gde je juče bio održan protest. Da ne podsećam na laž o zvučnom topu. Je li ste čuli za zvučni top koji je udario na kolena, gde se niko nije uhvatio za uši. Ovo je jedini zvučni top koji je pronašao čulo sluha kod ljudi negde u visini kolena. Počeše da trče, ali se niko nije za uši uhvatio.Neki se prevarili pa su ostali na sredini. Nisu čuli komandu "ajde sklanjaj se levo i desno". Došli su iz FSB-a, ne znam da li će doći FBI, nisam siguran jer mislim da neće doći jer je došao FSB. Čućete od ruske službe koja se sa takvim stvarima ne igra. Doneli su dokaz muzičkog producenta... Nemamo ništa protiv da i sud u Strazburu odredi bolje nego FSB, šta god požele, ali znaju i Košta i Fon der Lajen istinu. Inače bih do sada visio na Terazijama da to nije tako. Znaju svi da je to laž, njima su potrebne laži jer misle da lažima mogu nešto da "napumpaju". Nema više ništa od toga. Narod hoće pristojnu i normalnu Srbiju, sit je terora. Klatno besa se okrenulo na drugu stranu - objasnio je.