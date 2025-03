VUČIĆ: Zašto se rektor Đokić i kolegijum nisu izvinili zbog nasilja u Nišu?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić upitao je rektora Vladana Đokića i rektorski kolegijum zašto se nisu izvinili građanima Niša zbog nasilja.

- To svakoga dana gledamo. Meni je važno pitanje zašto se rektor Đokić i članovi proširenog rektorskog kolegijuma nije izvinio građanima Niša zbog nasilje koje su neki koji pripadaju tzv. akademske zajednice. To je do sada najjezivije nasilje koje su napravili. Teško je povređena Danijela Krstić, naneli su mnogo lakših povreda ljudima. Sprečili su slobodno okupljanje ljudi koji drugačije misle od njih, gde su ponižavali ljude koji drugačije misle od njih. Očekivao sam danas da će u svom saopštenju osim pominjanja, pošto su danas hteli još malo da glume žrtve pa su pomenuli dekanku Filozofskog fakulteta, ženu Baneta "Banane". Ona je rekla da sam je ja ubo. Povreda je inače kao kad sečete luk, pošto sam dobio informacije. Nikakve povrede nema, površinsko sasvim. A onda je trebalo to sve da se odigra. Mi smo, za razliku od njih, to osudili. I taj napad te očgledno labilne žene, koja je tog jutra kupila taj nožić, pa kad je videla da ova kreće prema njoj upotrebila. I to su zloupotrebili. Inače su cela porodica blokaderi. Čak i takve stvari su u stanju da zloupotrebe. Da li je ona napala ili je ova pošla ka njoj, to će već policija i tužilaštvo da ispituju i da rade - rekao je i dodao: