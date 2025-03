VUČIĆ O DEKANKI IZ NIŠA: Pre par dana je pozivala na ogoljeno nasilje, da se skloni policija, a sada traži policiju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić gostuje na TV Pink

- To svakoga dana gledamo. Meni je važno pitanje zašto se rektor Đokić i članovi proširenog rektorskog kolegijuma nije izvinio građanima Niša zbog nasilje koje su neki koji pripadaju tzv. akademske zajednice. To je do sada najjezivije nasilje koje su napravili. Teško je povređena Danijela Krstić, naneli su mnogo lakših povreda ljudima. Sprečili su slobodno okupljanje ljudi koji drugačije misle od njih, gde su ponižavali ljude koji drugačije misle od njih. Očekivao sam danas da će u svom saopštenju osim pominjanja, pošto su danas hteli još malo da glume žrtve pa su pomenuli dekanku Filozofskog fakulteta, ženu Baneta "Banane". Ona je rekla da sam je ja ubo. Povreda je inače kao kad sečete luk, pošto sam dobio informacije. Nikakve povrede nema, površinsko sasvim. A onda je trebalo to sve da se odigra. Mi smo, za razliku od njih, to osudili. I taj napad te očgledno labilne žene, koja je tog jutra kupila taj nožić, pa kad je videla da ova kreće prema njoj upotrebila. I to su zloupotrebili. Inače su cela porodica blokaderi. Čak i takve stvari su u stanju da zloupotrebe. Da li je ona napala ili je ova pošla ka njoj, to će već policija i tužilaštvo da ispituju i da rade - rekao je i dodao:

- Mi smo to osudili, mi smo to osudili, to ne smete da se događa, ne smete da vadite nož bilo koga, ne smete da pomislite da ga koristite bilo gde, i o tome pokazali razliku između nas i njih. Ali sam očekivao od rektora i studenata i svih ostalih, pre svega od studenata, ovo sam više retorski postavljao pitanje rektorima i dekanima, očekujući da osude strašno nasilje koje gledamo svakog dana i strašne laži, poput onoga iz Žarkova, poput svega što se zbivalo u Nišu i tako dalje, i dalje to nismo čuli - naveo je Vučić.

- Ne zaboravite da je ova dekanka pre samo nekoliko dana pozivala na ogoljeno nasilje. Tražila je - sklonite policiju, nije potrebna policija. Danas traže policiju. Jel tražite policiju ili tražite da se skloni policija, šta hoćete od nas u stvari - istakao je predsednik Srbije.

- Pri tome, hoću da građani Srbije znaju da nijedan, slovima i brojem, kad već pričate o tome da su oni za poštovanje institucija, kao što onaj student Lazović na početku vašeg priloga govorio, dakle, toliko poštuje institucije da nijedan svoj skup nisu u skladu sa zakonom prijavili nadležnim institucijama. Nijedan od do sada održanih desetine hiljada skupova, na nivou Srbije. Nijedan nisu u skladu sa zakonom prijavili. Što se tiče ljubavi moje majke prema meni, baš joj hvala. Nisam siguran da bi se moja majka Angelina sa tim složila. Ja svakako neću i ne mogu, pošto znam koliko me moja majka voli. U stvari, osećam. Valjda svako dete to oseća. Mada bio matorkonj bio kao ja, koliko god... Ona meni to neretko kaže. Sine, koliko god godina da imaš, ti si za mene dete i to tako ide. Tako da, šta da radite? A ja nisam dete, nego sam joj sin, pa sad dok ja tu njoj objasnim sve kako ide... Ali je zanimljivo da tako jedna pristojna žena, takav rečnik koristi i tako bi da se obrati javnosti. Ta dekanka je ogrezla u kriminalu...

- Jeste li primetili da su oni, kada se to desilo svuda, pisali muž: dve tačke. Niko neće da napiše Bane "Banana": dve tačke, nego muž: dve tačke. Pa što ne napišete Bane "Banana", svi ga znaju u Nišu, u Srbiji kao Baneta "Bananu", čuveni Dinkićev i Đilasov kadar. Dakle, on je iz gore odlazio u najgore uvek. Tamo je pripadao, iskonski, uvek. Samo tamo gde je moglo nešto da se ukrade. I to svi u Nišu znaju. Kao i onaj u ovoj situaciji što vodi danas demonstracije, što je krao kleptoman, krao i toalet papir u Narodnoj skupštini. E, sećate se toga, imamo i potvrđeno u video-snimcima. Nevezano za sve to,ajde ako me majka ne voli, ali ta dekanka ona bi morala da me voli. Dekanka. Pa nju sam pomilovao, oslobodio od krivičnog gonjenja za kriminalne radnje koje je preduzimala. Lično. Dakle, ona bi sad, ili za mesec dana bila u zatvoru, zbog sopstvenog kriminala. Ja sam je spasio toga. A sada ako mi nije uzvraćena ljubav zbog takvog velikodušnog čina, onda mi je veoma žao. I mnogo mi je teško. Pokajao sam se. Još jednom se izvinjavam građanima što sam to učinio. Veoma sam se pokajao zbog toga - rekao je predsednik Vučić.

Istakao je da ga je sramota zbog tog pomilovanja, jer je poverovao nekim ljudima i savetnicima. Tek kad je prošao dan kako je to učinio, shvatio je da ne vredi ništa i da je pogrešio.

- One koji razum nemaju nikada nećete umolostiviti svojom dobrotom i velikodušnošću, već samo svojom borbom i svojom konačnom pobedom - dodaje Vučić.