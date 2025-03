"DECA ISPAŠTAJU ZBOG VAŠEG SEBIČLUKA": Majka deteta se javila u "Utisak nedelje" i postavila na mesto nastavnike blokadere (VIDEO)

MAJKA deteta se javila u emisiju "Utisak nedelje" i oštro iskritikovala nastavnike blokadere.

- Kao roditelj deteta koje živi u Srbiji, ja moram da kažem da se ne slažem sa vašim gostima. Kako to da su nastavnici ubeđivali nas roditelje da ne šaljemo decu u škole, da će država popustiti, ispuniti zahteve njihove i da će našoj deci biti bolje. E sad, plate su im se digle, fakulteti dobili povećanje sredstava a naša deca još sede kod kuće! Da li ste svesni da ako naša deca zbog blokada ponove razred, da ćete imati milion roditelja na ulici? Ko ne radi, ne treba da dobije platu, to je tako i u inostranstvu gde sam živela. Moje dete sedi kod kuće, sudbina mu je neizvesna. Kako ćete saopštiti roditeljima da im deca ponavljaju razred i da gube godinu dana života? Zar to nije sebično delovanje profesora? Ja razumem da ste nezadovoljni ali da li mora preko leđa dece - pita se majka.

