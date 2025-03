"STIŽE JOŠ 12 PACIJENATA, UKUPNO 29" Vučić u UKC: Nigde u Evropi ne postoji bolja intenzivna nega, naše bolnice su vrhunski opremljene

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi povređene u požaru u diskoteci u Severnoj Makedoniji, koji su zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.

Foto: Printskrin

- Kažu mi lekari da će sa vama biti sve dobro. Ne morate da brinete. I to što je obuhvaćen opekotinama možemo da rešimo i da posle izgleda lepo - rekao je Vučić povređenom.

Vučić je posle obišao teže povređenog pacijenta sa opekotinama po celom licu.

- Nemojte da se sikirate, sve će se popraviti. Samo budite mirni, držite se. Sve najbolje vam želim - rekao je Vučić.

Potom je posetio devojku koja ima povrede obe ruke.

- Biće sve u redu. Samo se držite - rekao je predsednik.

- Sad mi kažu lekari da je nekih 16 posto tela pod opetkoinama, ali nema životne opasnosti, tako da ne moraš previše da brineš. Mnogo mi je drago što vidim taj osmeh - poručio je predsednik jednome od povređenih.

Vučić je rekao ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru da urade sve što je moguće.

- Ovde na Kliničkom centru leži 9 njih, poslednje lice koje smo obišli je u životnoj opasnosti, ostali nisu. Stepen opekotina je od 4 posto do mnog ovišeg nivoa. Problem su i pluća i najveći problem kod većih pacijenata povreda respiratornog sistema. Nigde u Evropi ne postoji bolja intenzivna nega. Još 12 pacijenata će doći u Srbiju, ukupno 29 pacijenata.

Kaže da je tragedija u Kočanima kao da je kod nas.

- Naše bolnice su vrhunski opremljene tako da je to nešto što možemo da ponudimo. Tragedija je ogromna, ljudi su još u šoku. A ovaj momak koji je mogao da govori, rekao je "samo da sam ovo preživo".

Vučić kaže da je upravo završio razgovar sa predsednikom Dodikom.

- On je predsednik, hrabar čovek. Neće da kuka, ali je situacija sve teža. Bavićemo se time narednih dana. Sutra ili preksutra idem u Brisel na razgovor sa Markom Ruteom i sa Martom Kos. Posle toga idem u Birsel opet sa Antonijom Koštom i Uruslom fon Der Lajen. Imaćemo o tome da razgovaramo,rRazgovaraćemo o tome što se prave blesavi i neće jasno da kažu da nije bilo zvučnog topa. To zna svaki poluekspert, an e eksper, kao što je australijsk iekspert to rekao. Mi znamo da nismo upotrebili zvučni top, Vojska ga nema. Kao za Jovanjicu. Sad im se žuri, ostalo im je 14 dana do "klosinga", kada nemaju SBB, Sportklub da lažu o sportistima. Moraju histerijšu, a ta priča o terorizmu za 2 dana će biti gotova istraga, a onda će da odgovaraju što su lagali - kaže on.

Navodi da pendrek nisu upotrebili.

- Policijske snage su bile toliko trpeljive, a jedino nasilje je bilo među njima, onda ajde da izmislimo nešto moramo da optužimo teroristu Vučića. Ponosan sam što 12,13 godina koliko smo na vlasti, nismo upotrebili silu. Gradsku skupštinu su bombardovali sat i po vremena, da bi policija to trpela , uvek smo se trudili da ne upotrebljavamo silu, da nam se dogodi ono kad su ubili Ranka Panića - kaže on.

Navodi da je druga stvar da to što oni koji se pozivaju na institucije, sad hoće da ponište institucije.

- Nije više važno šta kaže MUP, BIA, baš ih briga za to. Verujem da će sutra otići pozivno pismo u FSB- i FBI. Važno je za istoriju da vidite kako su lagali N1 i profesori i ovaj rektor.

Govoreći o nasilju u Obrenovcu, Vučić kaže da to što ne dozvoljavaju nekome da radi, što je ustavna kategorija, je zastrašujuće.

- To mora da se prekine, 5 lica je uhapšeno, ja mislim da je moglo 20, ali nisam ja taj koji određuje. Nisam siguran da oni dobro razumeju šta rade, osim što su podstaknuti terorističkim delovanjem N1 i Nova S. Hoće da nas natera da mu na silu gasimo kanale, što nećemo. Stavio je milijardu i po u džepove, a mi ćemo se izboriti i pobediti - kaže Vučić.

Upitao je gde je zvučni top.

- Ajde pokažite ga. Jel vas nije sramota da lažete? - upitao je Vučić.

Kaže da je nije normalno i da je bolesno što je dekanka naredila da ljudi dođu da protestuju ispred UKC.

- Mi se ovde borimo za živote ljudi, oni došli nekog da blokiraju. Pošto moraju da isteruju neku političku priču, jer ne znaju kako da nastave sada - ističe predsednik.

Vučić kaže da je uništeno svih 176 traktora, a da će svima obezbediti nove traktore.

Naći ćemo donatora bez državnog mešanja. Svako ko je uništavao trakotore, moraće da odgovara pred licem pravde. I u Obrenovcu i svi, državne institucije u skladu sa studentskim ediktom, institucije će da rade svoj posao, ne plenumi i zborovi - zaključio je Vučić.