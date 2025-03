"CILJ JE NASTAVAK OBOJENE REVOLUCIJE" Vučević na pitanje "Novosti": Nije bio nikakav zvučni top - nasilje su samo oni sprovodili

PREMIJER Miloš Vučević izjavio je da se iza pokušaja spinovanja opozicije i njihovih medija o korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta u Beogradu krije nastavak obojene revolucije.

- Pošto je skup bio veliki u smislu broja ljudi, ali bez nekog političkog smisla, verovatno da bi se pumpalo nešto novo, onda se ide na veću laž. Podsetilo me ovo koordinisno, instruisano javljanje lekaru posle gotovo dva dana, kao što smo imali krajem 80-tih godina na KiM, kada je bilo navodno trovanje samo albanske dece u školama. Ništa se nije od toga desilo - kazao je premijer, odgovarajući na pitanje "Novosti".

On navodi da smo sličnih scenarija imali mnogo.

- Valjda smo malo postali kao narod iskusniji, politički zreliji da ne nasedamo opet na obojene šarene laži. To je cilj - nastavak obojene revolucije, pošto ovo nikakvog smisla nije imalo. Niti neke poruke, niti artikulacije političke, verovatno kod nekih od njih razočarenje što nije došlo do napada na institucije. Sada se to pokušava prebaciti na novo polje, potpuno fingirano, potpuno izmišljeno. Kada se podsetimo da je Zdravko Ponoš danima najavljivao da će doći do upotrebe zvučnog topa, onda vidite kako ide ta medijska priprema i spin ranije i onda dobija kulminaciju. To je neki nevidiljivi, stelt zvučni top. Nije bio nikakav top, policija ni palicu nije upotrebila 15. marta, a nasilje su samo oni sprovodili - rekao je Vučević