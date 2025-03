MORAMO DA ČUVAMO DEMOKRATIJU, LJUDI BUDITE MIRNI Vučić: Siledžije nikada neće pobediti Srbiju, deca se nisu uplašila, kao ni žene u Skupštini

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se zgrade Predsedništva povodom najnovijih dešavanja i napada na studente koji žele da uče.

Dodaje da moramo da čuvamo demokratiju, te apeluje na ljude da budu mirni.

- Zaštitićemo i odbraniti zemlju. Znam kako teško podnosite siledžije i sve ove nasilne scene koje su proizveli prethodnih dana. Znam da ste šokirani svim onim što niste očekivali - naveo je Vučić i ponavlja važnu vest o promeni alimentacionog zakona.

- Što se tiče siledžija, nikada neće pobediti Srbiju. Oni misle da su svi uplašili. Ova deca su ostala na ovom mestu i nisu pobegla. Baš kao što im ni žene u skupštini nisu pobegle. Baš kao što im ni Branka Lazić nije pobegla i sklonila se. Ja znam koliko se gade ljudima takve siledžije i nasilnici. Posebno oni koji su večeras hteli da linčuju decu. Ostavite tu decu na miru, kao što su i oni ostavili vas, i kao što smo mi svi ostavili vas. Vi svoj posao, a mi ćemo da čuvamo Srbiju, da brinemo o Srbiji. I koliko god da ste je urušili u prethodna 4 meseca svojim neodgovornim ponašanjem, srećan sam što niste uspeli studente da naterate da se bave prljavom politikom, kao vi iz opozicionih stranaka. Srbija će pobediti, i to nije poklič, to je činjenica i to niko od njih nikakvim nasiljem neće da spreči. I molim ljude za koje znam da su ogorčeni - samo mir, strpljenje, trpeljivost. Poslušajte svog predsednika - apelovao je Vučić još jednom.

- Molim vas da mi verujete. Promenili smo lice zemlje, učinili da ova zemlja bude najuspešnija na Zapadnom Balkanu, ima svoju srpsku politiku i sačuva svoje prijatelje u teškim vremenima. Nije politička parola - pobediće Srbija, siledžije, batinaši i nasilnici nikakvu šansu nemaju protiv naše države. Naše zajedničke i jedine Srbije - zaključio je Vučić.