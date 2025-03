VUČIĆ O NAPADU BLOKADERA NA STUDENTE KOJI HOĆE DA UČE: To je toliko skandalozno da reči nemam

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je u vanrednom obraćanju da ovo što se večeras dogodilo nije u životu doživeo.

- Kada su svi ismevali decu studente ispred ETF-a zbog performansa, bio sam jedini ko je stao na njihovu stranu. Štitio sam one koji su bili protiv mene. Ovo večeras, ne znam koliko je protiv koliko za, ali znam da nisam saglasan najmanje sa jednim zahtevom studenata koji žele da uče. Da napadnete tu decu, jer ne možete da podnesete da neko ima drugačiji stav i mišljenje? To je toliko skandalozno da reči nemam. Puštali smo sve. Znamo mi da neodgovorni političari planiraju nemire 15. marta i da će do tada još ovakviih stvari da bude. Jer su nervozni, znaju da su izgubili sve i da obojena revolucija ne može da prođe u Srbiji - navodi predsednik.

Ističe da uvek ima dovoljno snage jer nije važno koliko živiš, već šta si za života uradio za narod i državu.

- Znam da im je obojena revolucija gotova. Imaju samo jedno rešenje, a to je zločin svakako. I ubiti takvog predsednika o kojem sve najgore govore je zločin. Drugo rešenje oni nemaju i da pobede ne mogu. Nasilnici i siledžije nikada neće da pobede. I večeras stvari držimo pod kontrolom. Deca su na sigurnom, da znaju njihovi roditelji. I opet nismo hteli da intervenišemo i da hapsimo batinaše - navodi Vučić.