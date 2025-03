UVIĐAJ U SKUPŠTINI: Nasilnici ostaju bez imuniteta?

POSLANICI opozicije koji su u utorak u sali Narodne skupštine imali huliganski pir, kada je posle usvajanja dnevnog reda nastao opšti haos tokom kog su povređene tri poslanice, uz izazivanje tuče, bacanje dimnih bombi i jaja, a sve uz vuvuzele, mogli bi da budu krivično gonjeni ukoliko im Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja ukine imunitet, posle čega tužilac može da pokrene postupak za određena dela.

Nakon lažne dojave o bombi u Domu Narodne skupštine, pripadnici Uprave kriminalističke policije u utorak uveče pretresli su sve prostorije u zgradi parlamenta kako bi proverili da li ima eksplozivnih naprava. Takođe, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, obavili su i uviđaj u sali za sednice gde se odvijala nezapamćena bruka, nalik obračunima huligana na stadionima kako bi utvrdili šta se desilo i ko je sve učestvovao u divljaštvu.

Kako su dimne bombe i ostala pirotehnička sredstva uopšte dospeli u Skupštinu, kada na ulazu svi prolaze kroz KD vrata i skener, otkrio je Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta. On je kazao da su pirotehniku, koju su aktivirali na zasedanju u utorak, pakovali u kartonske kutije koje detektor na ulaznim vratima ne može da prepozna, a da je deo tih paketa unet još pre nekoliko meseci u skupštinsko zdanje.

Jure poziv PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da utvrdi identitet osobe koja je lažno prijavila da je postavljena bomba u Skupštini Srbije. Za sada nepoznata osoba je osumnjičena za krivično delo izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz tog tužilaštva. Nakon što je sinoć na sistem "192" prijavljeno da je u Narodnoj skupštini postavljena bomba, pripadnici MUP-a završili su tokom noći kontradiverzioni pregled, a ustanovljeno je da je dojava lažna.

Zbog dosadašnje nedovoljno detaljne kontrole poslanika prilikom ulaska u zakonodavni dom, juče su pooštrene bezbednosne mere. Poslanici, novinari, pa čak ni zaposleni u parlamentu nisu mogli da unesu flašicu vode niti kiflu ili pogačicu. Svi su morali da skinu jakne i stave ih na traku za skener, a ukoliko je u nečijoj torbi detektovan neki sprej, obezbeđenje je proveravalo da li se radi o dezodoransu ili nekoj opasnijoj spravi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će poslanici opozicije koji su, prema njegovim rečima, koristili dimne bombe od kartona i plastike i uneli ih u Skupštinu skrivajući ih u donjem vešu i torbama, morati da odgovaraju.

- Tražimo krivičnopravnu odgovornost, čekamo da vidimo šta će tužilaštvo da uradi. Videćemo šta će biti kvalifikacija tužilaštva, jer sam gledao čudne odluke u poslednje vreme - rekao je šef države.

I iz Vrhovnog javnog tužilaštva su, posle celodnevnog haosa u Skupštini, podsetili da imunitet narodne izabranike štiti od krivičnog progona zbog izražavanja mišljenja ili glasanja dok su na svojoj poslaničkoj funkciji, ali ih ne čuva od krivičnog gonjenja za izvršena krivična dela u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Poslanički imunitet je propisan Ustavom i predstavlja institut zaštite narodnih poslanika. Onaj koji se pozvao na imunitet ne može biti pritvoren, niti se protiv njega može voditi krivični ili drugi postupak u kom se može izreći kazna zatvora, jer za to treba saglasnost Narodne skupštine. To se ne primenjuje ako je poslanik osumnjičen da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora iznad pet godina. Imunitet nije "aktivan" sam po sebi, već je potrebno da se poslanik na njega pozove kako bi se on primenio. Ustav razlikuje imunitet neodgovornosti koji štiti slobodu govora u parlamentu i imunitet nepovredivosti koji sprečava pritvaranje, lišavanje slobode i krivično gonjenje poslanika bez odobrenja Skupštine.

Našli lisice SKUPŠTINSKO obezbeđenje koje je juče na ulazu pretresalo poslanike i proveravalo šta nose u torbama, kod Jelene Jerinić iz Zeleno-levog fronta pronašli su policijske lisice. One su oduzete i nije bilo jasno šta je nameravala da uradi sa njima. Tokom haosa na sednici u utorak, ministar finansija Siniša Mali kazao je da ga je ova profesorka prava sa Univerziteta "Union" pogodila dimnom bombom u rame dok je držao govor.

Predsednica parlamenta Srbije Ana Brnabić kazala je da se državne institucije neće povlačiti pred nasiljem i pred dimnim bombama. Ona je ocenila da scene iz skupštinske sale, koje smo videli u utorak, nemaju nikakve veze sa politikom i pitala koji je epilog toga osim što se, kako je rekla, "raduju Priština i Zagreb".

- Narodna skupština je nastavila da radi jer bi bila katastrofalna poruka da se povukla pred nasiljem - dodala je ona.

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov izjavio je da poslanici opozicije koji su pokušavali da spreče rad parlamenta u tome nisu uspeli i ponovio da prelazne vlade neće biti. On je na konferenciji za novinare u Skupštini rekao da ono što se desilo u utorak do sada nije zabeleženo u istoriji parlamentarizma u Srbiji, ne računajući KiM, gde su privremene institucije i gde je Aljbin Kurti pravio slične performanse. Jovanov je ponašanje opozicionih poslanika ocenio kao neverovatnu dozu bezobrazluka i licemerja koje se nastavlja.

- Odmah nakon ili čak i dok je trajao taj haos, neki su izašli ovde pred vas i optužili nikog drugog do predsednicu Skupštine i parlamentarnu većinu da smo mi krivi za ono što se u sali desilo. Mi nismo uneli ni dimne bombe, ni šok-bombe, ni suzavce - istakao je Jovanov i dodao da mu je žao što se niko od opozicionih poslanika nije izvinio koleginicama koje su povredili.

Boškov kamen OD uvođenja višestranačja, incidenata u parlamentu nije manjkalo. U Skupštini SRJ, poslanik radikala Draško Marković polio je čašom vode predsedavajućeg Radomana Božovića (SPS), a onda su ga kolege zaštitile telom kako ga skupštinsko obezbeđenje ne bi izvelo iz sale. Potom je Šešelj došao do stola predsedavajućeg i počupao mikrofone. Posle svrgavanja Slobodana Miloševića i dolaska DOS-a na vlast, Šešelja su iznosli iz skupštinske sale. Lider Dveri Boško Obradović pre nekoliko godina doneo je "kamen sa Kosova i Metohije" na sednicu parlamenta.