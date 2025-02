ŠEŠELJ O OGROMNOJ NAJAVI: Niko nije smeo da se u to meša

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da predsednik SAD Donald Tramp trenutno ima neuporedivo bolji tim nego u prvom mandatu.

Foto: N. Skenderija

- Ovo su sve ljudi koje su ličnosti u pravom smislu reči, dakle nisu skorojevići, imaju za sobom karijeru, ugledni su ljudi - rekao je Šešelj.

Smatra da je najvažnija najava Trampa i Ilona Maska da će se pretresti finansije Pentagona.

- Tu su milijarde i milijarde pokradene, a do sada je Pentagon bio nedodirljiv. Niko se nije smeo da se u to meša. Amerika je sva sazdana na korupciji i to je sad Tramp do kraja razotkrio - izjavio je dr Šešelj za Hepi TV.

Predsednik SRS je dodao i da bar 1/3 novca koju potroši Pentagon nema opravdanja u papirima.

- Ja mislim da je to najveća korupcionaška afera u Americi - kazao je lider radikala.