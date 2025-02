PREDSEDNIK Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Republici Srpskoj, gde se pod sloganom "Sabornost i ponos" obeležava Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije i Republike Srpske.

Obraćanje Vučića

- Zahvalan sam na svemu što ste organizovali. Mislim da o odnosu Srbije i RS nema potrebe mnogo da se govori. Ono što je važno jeste da na racionalnom nivou razgovaramo o našim planovima. Mi verujemo da je putna komunikacija Bijeljina - Beograd od ključnog značaja. Nastavićemo sa infrastrukturnim projektima, važno ja da iz Bijeljine za sat i 15 minuta dođete do Beograda. Razgovarali smo i oko aerodroma Trebinje i ja sam rekao predsedniku Dodiku da ukoliko želi razgovor sa ljudima iz Sarajeva, da mi nemamo nikakav problem, pošto ja vidim da to neko posmatra kao neku vrstu političkog projekta. To je za nas važan ekonomski projekat, biznis projekat, da mi nemamo nikakav problem sa tim ako oni žele da učestvuju u izgradnji ili da finansiraju izgradnju aerodroma kod Sjenice, na Pešteru ili bilo gde, da ćemo mi to sa oduševljenjem dočekati - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je naveo da bismo to prihvatili kao najbolju moguću stranu investiciju i to sa oduševljenjem.

- Tako da samo da vidite da nemamo baš nikakav problem sa tim, da malo neko ostavi politiku sa strane, da razume da je ovo važno i za Hercegovinu, pre svega, ali i za celu BiH i za Republiku Srpsku. Naravno, da ne razumem zbog čega se stalno postavljaju nekakve političke barijere i otpori. I spreman sam odmah da ponudim, potpuno isto što mi tražimo, onima koji žele da ulože novac i da naprave nešto na teritoriji Srbije, a gde Bošnjaci žive u većini. Nikakav problem sa tim nemamo - poručio je Vučić.

- Istovremeno želim da kažem da na inicijativu Dodika, očekujemo posetu zvaničnika na obeležavanju 80 godina Jasenovca, najvećeg stradanja. Verujem da će predsednik Izraela sa nama učestvovati u tome. Ovo je godina kada se obeležava 30 godina Oluje, ali i Srebrenice, gde mi moramo da pokažemo poštovanje za sve žrtve. Ono što nas brine jeste količina neodgovornosti ljudi u regionu - rekao je Vučić.

- Nemoj da govorim koliko sam na vlasti i šta sam uradio, nemoj da vas pitam što je sada plata u Sarajevo 350 evra niže nego u Srbiji, a bila je pre 10 godina više - kazao je.

- Nadam se da će biti dovoljno razuma i mudrosti. Republika Srpska uvek može da računa na podršku Srbije. Ponosan sam što sve naše nacionalne praznike zajedno obeležavamo - izjavio je Vučić i pozvao sve da dođu na skup u Sremsku Mitrovicu.

- Srbija je potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, a do Vučića se nije bavila time. To za nas znači. Na međunarodnim forumima veoma je važno da Srbija bude prisutna. Uvek od predsednika Vučića čujem da je potrebno da se održi teritorijalni integritet. Posebno želim da istaknem važnu stvar. To je pitanje Generalne skupštine UN, gde su sponzorisali priču o rezoluciji. Moram da zahvalim Vučiću koji je uložio ogroman napor. Kada sam prethodnike i molio i kumio da nešto probore, tada je bio narativ da se ništa ne sme reći. Danas je drugo vreme - istakao je Dodik i ponovio još jednom zahvalnost Srbiji i Vučiću.

- Naše veze su sve snažnije, ne ugrožavamo nikog drugog i nastavićemo. Neko od njih je sebi dozvolio i dao moralno pravo da drži lekciju svim Srbima, da nam čitaju bukvicu zbog onoga što se dešavalo 95 godine. Nije problem da mi poštujemo njihove žrtve ali da nas naterate da klečimo i molimo i da nas udarate po glavi kao džak - ne može - rekao je Vučić.

- Oni mene 10 godina ubeđuju da sam napao samog sebe u Srebrenici. Jeste normalni? Ja sam jedva preživeo tamo, doduše uzdignute glave, jer predsednik Srbije ne spušta glavu kada mu kažu već kada on hoće. Gde to ima? Nego što niko ne sme da im kaže. Meni je ostalo godinu i po dana do kraja mandata. Da mole Boga da se ne prijavim u Čipuljiću, pobedio bi ih u Sarajevu - kazao je predsednik Vučić.

- Mi smo žrtva lažnog narativa. Sve važne odluke o nama Srbima su donešene u vreme najvećih laži. Stvoren je narativ, imamo posledice takve jedne politike. Jedan Amerikanac mi je rekao - zar ti misliš da možeš da pobediš njih 450 koji su na lažnom narativu napravili karijere? Voleo bih da svaki dan imam kontakt sa predsednikom SAD, ali to nije moguće - navodi Dodik i rekao "naše je da se borimo".

- Prvi stepen je vratite nas na Dejton. Nemojte nas iskušavati.

- Ja sam dobio čestitke svih svetskih lidera. Ne postoji zemlja koja može da se pohvali čestitkama svih svetskih lidera. To pokazuje kakvo poštovanje Srbija ima u svetu. Verujem da ćemo imati bolju saradnju sa američkom administracijom. Trampa i njegovu situaciju čeka veliki posao - rekao je predsednik Vučić.

Obraćanje Dodika

- Republika Srpska je veoma ponosna i veoma zahvalna predsedniku Vučiću. Veoma je važno da smo imali sastanak delegacija, saradnja nikada nije bila bolja. Podrška i pomoć ja za projekte širom RS, došla je u pravo vreme. Nije pitanje samo novca već i moralne i psihološke podrške. Razgovarali smo i o pitanjima aktuelnih projekata, izgradnje puta Bijeljina - Rača. Srbija je svojim sredstvima izgradila most Rača. Danas imamo tri značajna mosta na tim prostorima. Govorili smo i o aerodromu u Trebinju, kao i projektu Buk - Bijela. Ove godine je i 30 godina Oluje, jedne zločinačke aktivnosti, kao i 30 godina Dejtona. Mi mislimo u RS da je Dejtonski sporazum srušen. Više nego iko predsednik Vučić razume tu situaciju. Moram da kažem da je veoma vidiljivo da su ranije koristili visokog predstavnika, a sada su, protiv RS. Vidljivo je da situacija postaje neizdržljiva i reagovaćemo, braneći naše pravo, slovo Dejtona i Ustav. Ako to nije moguće, ova nakarada za nas je neprihvatljiva - kaže Dodik.

On se zahvalio Vučiću i delegaciji.

- Nadam ste da ste ovde proveli ugodno vreme - rekao je Dodik.

U toku sastanak delegacija

U toku je sastanak delegacija Republike Srpske i Republike Srbije, koje je predvode predsednici Dodik i Vučić.

Vučić: Otvoren razgovor o ključnim pitanjima

- Uvek mi je zadovoljstvo da posetim Republiku Srpsku. Hvala predsedniku Dodiku na toploj dobrodošlici, bratskom gostoprimstvu i iskrenom prijateljstvu - poručio je predsednik Vučić.

- Otvoren razgovor o ključnim pitanjima važnim za budućnost srpskog naroda i prilika da Srbija i Srpska još jednom potvrde jedinstven stav i zajedničku viziju budućnosti. Uz zajedništvo i međusobnu podršku, nastavljamo da gradimo još jače veze za dobrobit našeg naroda!

Tet-a-tet sastanak Vučića i Dodika

U Palati Republike počeo je tet-a-tet sastanak predsednika Vučića i Dodika.

Posle sastanka uslediće sastanak dve delegacije, koje će predvoditi Vučić i Dodik, a predsednici će održati i zajedničku konferenciju za medije.

Svečani doček uz najviše počasti

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, uz najviše počasti, dočekao je predsednika Vučića, ispred Palate Republike.

Vučić je svečano dočekan uz najviše vojne počasti, crveni tepih i intoniranje himni Srbije i Republike Srpske, a ispred Palate Republike postavljena su dva jarbola sa zastavama Srbije i Srpske.

Građani pred Palatom Republike

Pred Palatom Republike okupio se veliki broj građana, kako bi pozdravili predsednika Vučića.