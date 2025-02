"JAVITE SRPSKOJ DA JE VOLIM! JAVITE MOJOJ SRBIJI DA JE VOLIM VIŠE OD ŽIVOTA" Snažne Vučićeve poruke u Banjaluci

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Republici Srpskoj. Pod sloganom "Sabornost i ponos" danas počinje obeležavanje Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske.

Obraćanje Aleksandra Vučića

- Hvala narodu u RS na predivnom dočeku i nekoliko ljudi koje smo sreli Mile i ja su sa toliko ljubavi govorili o Srbiji, gotovo sa suzama u očima, nadajući se da će stvari u Srpskoj i Srbiji biti mnogo bolje. Kao što je Dragoljub Kesić rekao, javite Srbiji da je volim, počeću sa rečima Javite Srpskoj da je volim. Nikada se nisam stideo da to kažem. Sve ove godine trudili smo se da pružamo ruku onima koji je nikada nisu hteli, sve što je njima dozvoljeno nama nije, što je njima oprošteno, nama nije. Kada su govorili o teritorijalnom integritetu, uvek bi zaboravljali da ne postoji nijedna izjava u kojoj nismo govorili o poštovanju Dejtona i integriteta BiH, a kada je reč o Srbiji, tada ih nije interesovalo.

- Kada smo pokušavali da u zvanične posete primaju one koje su otcepili deo Srbije, nije im bilo važno. Kada pognemo glavu pred njihovim žrtvama, nikada nije dovoljno. Šta god rekli i uradili nije dovoljno da pognete glavu, već morate da kleknete i uvek morate da budete krivi u narednih 300 godina. Oni nikada nisu hteli da pokažu poštovanje prema našim žrtvama. Gde ste videli da dobre komšije idu u UN sa predlogom Rezolucije, a da nisu komšije obavestili. A onda se čudom čude kako je neko drznuo da se odbrani i da brani svoje jedinstvo da srpski narod nije krpa i šaka zobi koju će neko da pozoba.

- Kad smo se mi to mešali u vaše političke odnose u Sarajevu, a šta vi radite svaki dan? Svaki dan menjate vlast u Beogradu, donosite odluke ko je dobar ili nije. Niste vi ti koji ćete odlučivati o vlasti u Beogradu, o tome će da odlučuje srpski narod. Imamo isti jezik, kulturu, pismo i zovemo se Srbi i ne damo da nam to neko uzme.

- Za mene je prethodnih 100 dana bilo teško vreme, teško breme, ne zbog straha od gubitka vlasti, nijednog sekunda. Bilo je teško za mnoge od nas, ni sami nismo mogli da verujemo kako i koliko je spolja novca dato da bi se rušila vlast u Srbiji i razumeli smo tu poruku. I ja se ponekad pitam, šta sam to loše uradio za Srbiju, kada pogledam od zdravstva, školstva, vojske, policije, puteva, pruga, sve što nismo imali, danas imamo. Plate su 3 puta veće, penzije 2 puta veće nego ikada. Plate ne kasne, dinar je stabilan. Sebi kažem, logično je, zašto bi to svima odgovaralo, posebno onima koji ne vole Srbiju, zato su upregli sve snage da Srbiju sruše.

- Hvala vam gospodine Dodiku, što niste nikada zabijali nož u leđa Srbiji i kada je bilo teško, a sada vam kažem, brinem za situaciju ovde. Jer znam da je u toku vaš sudski progon i plašim se da oni koji služe spoljnim interesima će doneti lošu odluku i učine vaš progon težim. Jedino što mogu da vam garantujem, znajte jednu stvar, ne samo Aleksandar Vučić, Srbija neće okrenuti leđa vama, RS i državnom rukovodstvu, kakva god odluka bila i šta god oni radili.

- Pred nama je dobra budućnost, dođu vremena kada talog i mulj ispliva na površinu. Uvek stvari dođu na svoje mesto, zato što snagu nečije ideje, nečiju borbenost, volju da se podiže mnogo puta kada padne, ljubav prema slbobodi i otadžbini, nikada ne možete da pobedite. Siguran sam da će Srbija i Srpska ne smetajući nikome, nastaviti da grade svoje najbliže veze, da se povezujemo auto-putevima, prugama, čuvajući, brinući o našem srpskom imenu i prezimenu. Vi ovde ne možete da razumete koliko vas volimo. Ja sam ponosan što u najtežim danima najveća podrška i meni lično i svima nama dolazi sa KiM i RS. Hvala vam na tome beskrajno.

- I kada prete mi im nećemo odgovarati pretnjama, mirno, staloženo. Ovima iz sveta da poručim, Beograd je bombardovan, izgubili smo trećinu stanovništva u Prvom svetskom ratu, Beograd jedini bombardovan 41, a neki su Hitlera dočekivali cvećem. Saveznici su nas bombardovali 3 godine kasnije, i 55 godina kasnije. Danas pričaju o terit. integritetu kao najvažnijem principu, ali ima jedna tačka na zemljaskoj kugli gde to ne važi, to je Srbija. Gde su vam principi, ima li ih negde, ili za Srbe jedno, a za sve druge važi drugo.

- Ostaje nam da se borimo, mirom, stabilnošću, našim jedinstvom, činjenicom da ne mogu da nas slome. Pre samo 30 godina, Srbija je uvodila sankcije braći sa druge strane Drine, nikada se to neće vratiti. Naučili smo svoje lekcije, sloga, zajedništvo, jedinstvo, sabornost, to su reči koje moraju da važe za sve nas. Kao što Dragoljub Kesić reče, ja odavde iz Banjaluke hoću ljudima u Srbiji da poručim, Javite Srbiji da je volim, više od života, više od svega. Živela Srbija, živela Srpska - zaključio je Vučić.

Obraćanje Milorada Dodika

- Predsedniče Vučiću dobrodošli u državu srpskog naroda, Republiku Srpsku. Hvala vam što ste imali viziju da organizujete Svesrpski sabor i da svaki sprski praznik bude praznik svakog Srbina gde god se nalazio. Dugo su nam zabranjivali da slavimo Sretenje. Drgao mi je da ste tu, da vidite koliko ljudi podržava vas, što se toliko razvili Srbiju. Vi ste Srbiju učinili jakom, a to je važno, jer se mi ovde osećamo dobro i sigurno. Hvala vam što i kad su vas pritiskali bi niste hteli da stanete. Jačajte Srbiju i nemojte dozvoliti da stanete i da vas zaustavi bilo šta, pratimo mi šta se dešava sad u Srbiji. Znam koliko vas je pogodila tragedija kao čoveka, a znam koliko ste bili tužni i slomljeni. Radujem što ćemo biti u Sremskoj Mitrovici zajedno, nikada se mi ovde nismo izjašnjavali kao Bosanski Srbi, mi smo Srbi. Mi smo jedinstven narod i imamo jedinstveno pravo da obeležavamo svaki naš dan.

- Očekujem da ćemo se sastati u 6. mesecu i da vidimo šta smo uradili i isporučim orezultate koji će biti impresivni. Republika Srpska radi na tome da ne obruka Srbiju, zato nikad ne dozvoljavamo da na mneko kaže da nismo Srbi ibaš ne damo ono što je napisano u Sretenjskom usstavu, a to je sloboda. Ona znači da su Srbi stali pred najsnažnije sile tog vremena i nikad se nisu povlačili.

- Kada se bilans izvuče, stravična je cifra stradalog našeg naroda. Republika Srpska je danas stabilna i sigurna, u RS ima različitih pogleda kako ići dalje. RS je zatečena i zarobleljna u BiH, ali RS mora da povede svoj oslobodilački proces protiv BiH jer u njoj nećemo završiti na dobar način.

- Najveći zlotvor za srpski narod su Englezi koji su napravili tako sramnu ideologiju o onemogućavanju srpskog naroda i kada god imam priliku da se sretnem sa nekim od njih ja imam to na umu. Znam i da i danas to rade. I danas kada dolaze njihovi ambasadori i u Beograd i u Sarajevo prolaze edukaciju koja ima za cilj da se spreči srpsko nacionalno jedinstvo i srpsko nacionalno objedinjavanje. I koriste ogroman novac za to - rekao je Dodik.

- Čujem da su za rušenje vas potrošili 3 milijarde. Nisu to uložili u škole i bolnice, nego u rušenje Srbije.

- Pozivam sve da se ujedine oko moćne i jedinstvene Srbije. Ponosan sam što pripadam generaciji političara koji objedinjava stradalnički narod.

- Zašto mi ovde ne možemo slobodno da živmo, zašto nam šaljete Šmita i neke koji mogu da donose zakone, koji mogu da nas progone, kao Banjalučki proces. Danas smo jedinstveniji nego ikad. Volim Srbiju, ne volim BiH. Nek nam vrate Deejtonsku BiH, nemamo problema sa njom. Neka živi Srpska i srpski narod.

Kratka predstava o Sretenjskom ustavu

Etno grupa "Trag" izvela pesmu "Crven cvete"

Prikazan kratak film o borbi za slobodu srpskog naroda

Minut ćutanja za sve stradale u borbama za slobodu srpskog naroda

Počela svečana akademija, intoniraju se himne Srpske i Srbije

Na početku su intonirane himne Republike Srpske i Republike Srbije.

Vučić i Dodik stigli na svečanu akademiju

Predsednici Republike Srbije i Srpske stiglu su na svečanu akademiju u sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci.

Srpska delegacija stigla na svečanu akademiju

Delegacija Vlade Srbije predvođena premijerom Milošem Vučevićem stigla je na svečanu akademiju u Banjaluci.

Vučić: Živela Srbija! Živela Srpska!

Vučić se oglasio na Instagramu nakon što je sleteo u Banjaluku.

- Sa radošću sam stigao sam u Banjaluku, gde ćemo zajedno sa našom braćom iz Republike Srpske obeležiti Sretenje, jedan od najvećih srpskih praznika. Hvala vam na toploj dobrodošlici, @mdodik.official! Naš narod uvek je bio i uvek će biti zajedno – u slozi, ljubavi i zajedničkoj budućnosti - poručio je Vučić.

Vučić se javio iz aviona

Vučić stigao u Banjaluku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u Banjaluku u dvodnevnu posetu, gde ga je na aerodromu dočekao predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Vučić će u Banjaluci prisustvovati svečanoj Akademiji povodom obeležavanja Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske.

U Banjaluku su prethodno stigla i delegacija Vlade Srbije koju predvodi premijer Miloš Vučević, a na aerodromu ih je dočekao predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

Sve spremno za početak svečane akademije

Dvorana je ukrašena trobojkama, postavljene su stolice za zvanice koje će od 18 časova prisustvovati svečanom događaju.

Pod sloganom „Sabornost i ponos“ danas počinje obeležavanje Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske.

"Auto-putevi Republike Srpske" svim građanima čestitaju Sretenje

Povodom Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, "Auto-putevi Republike Srpske" svim građanima čestitaju Sretenje na portalima iznad auto-puta "9. januar".

Dva jarbola sa zastavama Republike Srpske i Srbije postavljena su u blizini Palate Srpske

Dva jarbola sa zastavama Republike Srpske i Srbije postavljena su kod Palate Republike povodom obeležavanja Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije, dok će zvanična ceremonija podizanja zastava biti upriličena sutra tokom ceremonije svečanog dočeka predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Pored jarbola je istaknuta i ploča na kojoj piše da predsednici Srpske i Srbije svečano podižu zastave srpskog jedinstva povodom Sretenja, Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije, koji se prvi put zajednički obeležava u Banjaluci.

Na ploči je citiran srpski književnik Laza Kostić: "Zastavo moja, zastavo trojna, svijeno srce naroda bojna, zar već u tvojim bojama spava crvena krvca i krvca plava".

Iz kabineta Dodika ranije je saopšteno da će u naredna dva dana, u subotu i u nedelju, Palata Republike biti osvetljena bojama srpske trobojke.

Svečana akademija povodom Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske biće održana danas u 18.00 časova u sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci.