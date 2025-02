VULIN: Nećemo oteti NIS, nećemo otimati Rusima, oni su naša braća

Uvođenjem sankcija NIS-u Bajdenova administracija je htela da udari na Srbiju, hteli su da Srbiju posvađaju sa Rusijom, da nas nateraju da uradimo nešto ružno, da uvedemo sankcije Rusiji i da se zauvek zakrvimo sa Rusijom. Nećemo oteti NIS, nećemo otimati Rusima, oni su naša braća, izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije u jutarnjem programu televizije Pink.

Tanjug

"Poslednje nedelje Bajdenove administracije uvode se sankcije NIS-u. Nisu mogli da sačekaju sledeće? Videli ste, O Brajan je došao i rekao nam - pa videćete sa sledećom administracijom. Pa što ste uveli sankcije kad ćemo videti sa sledećom administracijom, što niste sačekali sedam dana? Tri godine traje sukob, šta se to promenilo, što ste sad morali?"

Istakao je da u zapadnoj politici prema Srbiji uvek morate da računate na njihov odnos prema Rusiji. "Uvek se to prelama i uvek se pokušava da se Srbi, ne Jugoslavija, Srbi, da se trajno zakrve i posvađaju sa Rusijom. Tako je bilo i 1948. godine, nije to bio sukob Tito Staljin, to je bio sukob u kome su Srbi trebali da se posvađaju sa Rusijom. Pa nisu na Goli otok išli Slovenci, išli su Srbi."

Brinite zbog Trampa, što se nama žalite "Evropski ekonomski i socijalni komitet se zabrinuo za položaj nevladinih organizacija u Srbiji. Nije Komitet osetio zabrinutost za položaj Srba na Kosovu i Metohiji, nije se setio da pita zašto se Srbima na nacionalnoj osnovi zabranjuje da budu deo vlade Hrvatske ili zašto se Srbima u BiH brani da obeležavaju svoje praznike. Evropski ekonomski i socijalni komitet se brine da u Srbiji nevladine organizacije ne mogu nesmetano da se bave razgradnjom srpskog društva, zahtevima da se legalizuju narkotici, istopolni brakovi, finansiranjem i osmišljavanjem obojenih revolucija, napadima na srpsku crkvu i zahtevima da Srbi priznaju Kosovo i da su narod genocida. Na moju žalost Srbija nije donela zakon o stranim agentima koji bi stvarno otežao položaj NVO agenata pa ne znam šta ih brine, ali znam da je Tramp obustavio finansiranje nevladinih organizacija na 90 dana. Zato evropski Komitetu brinite se zbog Trampa , što se nama žalite", izjavio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin povodom saopštenja Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta u kome, uzmeđu ostalog, izražavaju duboku zabrinutost zbog nedavnih dešavanja u Srbiji i zabrinjavajućih izveštaja o sve većim pritiscima na predstavnike civilnog društva

Istakao je da je razlika između Rusije i Kine i drugih velikih sila, kada je u pitanju odnos prema Srbiji, u tome što nas Rusija i Kina nikada ničim nisu ucenjivali. "Kada je u pitanju NIS, mislite li da ćemo mi da opljačkamo Rusiju, da ćemo biti tako nedostojni svojih predaka da opljačkamo Rusiju, da otmemo nešto što je rusko? A što? Zato što nam je rekla Amerika? Naravno da nećemo, mi nismo takvi. Predsednik Vučić, da je hteo to da uradi, on bi uveo sankcije na samom početku ovog sukoba. Tapšali bi ga po ramenu i govorili da je najveći demokrata, a posle bi ga pitali da prizna Kosovo. Predsednik Vučić nije to uradio i neće uraditi i neće oteti NIS. Nećemo otimati Rusima, pa to su braća. Kako bi mi živeli sa tim posle."

"Da zanemarimo posledice, a one naravno ne bi bile prijatne, zamislite da otmemo neku američku firmu. Mislite da bi nam Tramp posle toga aplaudirao i rekao - bravo, nacionalizujte sve što je američko, to vam je odlična ideja, uzmite sve što je evropsko, otmite nešto. Naravno da bi bilo posledica, teško da bi mogli da imamo isti gasni aranžman ako ste nacionalizovali preduzeće koje pripada Rusiji, oteli nešto što je rusko".

Predsednik Putin je iskreni prijatelj Srbije

Predsednik Putin je iskreni prijatelj Srbije. Ne možete naći ni jedan jedini primer da je predsednik Putin uradio nešto što bi moglo naškodi interesima Srbije. Mi smo istinski prijatelji, mi smo više od toga - mi smo saveznici. Mi smo uvek u svakom istorijskom trenutku i okolnostima uvek bili na istoj strani sveta i to se nije promenilo, izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.

Istakao je da predsednik Putin pokazuje izuzetno poštovanje prema Srbiji i da se više desetina puta video sa predsednikom Vučićem kao i da je predsednik Vučić najodlikovaniji Srbin iz ove generacije od strane predsednika Putina.

"Rusija je i u ovim teškim trenucima uvek vodila računa da budemo dobro snabdeveni gasom, da imamo dovoljno energenata, da cena bude više nego poštena, da bude znatno ispod tržišne, mi nismo ni osetili ovo što oseća čitava Evropa. Nađite i jedan primer da je Rusija uslovljavala nas bilo čim a koliko puta dnevno smo uslovljeni od strane Evropske unije. Stave nam onog ustašu Tonina Piculu da odlučuje o nama, odlučuje o tome kakav je napredak Srbije i mi da se pravimo da je sve u redu. Pa nije u redu."

Istakao je i da Rusi nikada nisu od nas tražili da uvedemo sankcije Americi. "Kad su Rusi od nas tražili da otmemo evropske firme zato što su oni u sukobu sa EU? Nikada. Vi ste od Rusije uvek čuli principijelan stav - nemojte ući u NATO, to je za nas neprijateljstvo, tu nema rasprave. EU, uvek su govorili - to je vaš izbor, imate pravo na to, mi vam nudimo BRIKS. Saradnja sa SAD - sarađujte sa Amerikom, Kinom, sa bilo kim. Nikada nije bilo ni razgovora na tu temu. Ali vi sa druge strane stalno čujete - ako budete sa Rusijom nećete ući u EU, ako budete sarađivali sa Rusima mi ćemo vam uvesti sankcije. NIkada niste to mogli da čujete sa druge strane."

Potpredsednik Vulin je naglasio da ne cene nas u Rusiji zato što smo mali ili veliki Rusi već nas cene što smo veliki Srbi, što smo primer slobodnog naroda koji se bori za sebe i koji uspeva da izdrži pritisak. "Srbi i Rusi su braća, šta da radimo, nismo to birali, rodili smo se ovde a onda smo izabrali vrednosti koje nas čine Srbima. A te vrednosti su iste kao one koje Ruse čine Rusima, imamo istu religiju, istoriju ali delimo i zajedničku budućnost. Ako ne znate gde je sloboda gledajte gde su Srbi, gde su Rusi. To se nikada nije promenilo", rekao je potpredsednik srpske vlade.

Miloš Vučević je bio izuzetan predsednik vlade, vodio ju je u vrlo teškim vremenima Predsednik Vučević je bio izuzetan predsednik vlade. Vodio je vladu u vrlo teškim vremenima suočen sa događajima koje nije mogao da kontroliše i u tako teškim uslovima on je uspevao da sačuva i mir i stabilnost, da ekonomija funkcioniše, da se svi nagomilani problemi u društvu rešavaju, izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u jutranjem programu televizije Pink. "Miloš Vučević je patriota, on Srbiju voli. Podsetiću vas da se on, onog dana kad je došla Ursula fon der Lajen, nije kolebao da li zbog njenog durenja treba da primi ili ne treba prijatelja iz Rusije. I primio je prijatelja iz Rusije koliko god da se ona ljutila. To su stvari koje ja jako poštujem kod Miloša i u meni je uvek imao iskrenog saradnika, saveznika i saborca i verujem dobru saradnju", rekao je potpredsednik Vulin.