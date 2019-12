Branko VLAHOVIĆ | 19. decembar 2019. 21:12 | Komentara: 0

Moskva od stalnog dopisnika

USTAV je živ instrument i treba da odgovara razvoju društva, ali ne treba menjati njegov osnovni deo ili donositi novi zakon, rekao je u četvrtak ruski predsednik Vladimir Putin na 15. po redu godišnjoj pres konferenciji u Moskvi.I pored toga što je Putin tokom četiri sata i 26 minuta odgovarao na brojna pitanja iz raznih oblasti, njegov komentar o ruskom ustavu izazvao je prve komentare jer je među novinarima bilo onih koji su zaključili da je ovo poslednji Putinov predsednički mandat pošto bez promene ustava on ne bi mogao da ostane na tom mestu. Sa druge strane, to ne znači i kraj Putinove ere - ostaje mogućnost da se kandiduje za mesto premijera.Ruski lider je u nastupu bio jako kritičan prema odluci Evroparlamenta da svojom deklaracijom izjednači SSSR sa fašizmom.- Neka u Evroparlamentu pročitaju istorijske dokumente i vide kako su evropski lideri potpisali dogovor sa Hitlerom o podeli Čehoslovačke - rekao je predsednik Rusije. - SSSR je predlagao da se stvori jedinstven antifašistički front. Totalitarizam treba osuđivati, ali je apsolutno neprihvatljivo u istu ravan stavljati SSSR sa fašizmom.Putin je najavio da će povodom 75. godišnjice pobede nad nacizmom koja će biti proslavljena iduće godine napisati članak na osnovu arhivskih materijala.- Staljin se nije okaljao direktnim kontaktima sa Hitlerom, a rukovodioci Francuske i Velike Britanije su se sa Hitlerom sretali i potpisivali dogovore - dodao je Putin.- SSSR je poslednji potpisao sa Nemačkom pakt o nenapadanju, a Poljska je učestvovala u deljenju Čehoslovačke.Posle nedavne Putinove kritike Vladimira Iljiča Lenjina, novinar "Komersanta" je upitao da li to znači da je došlo vreme da se on preseli sa Crvenog trga na neko groblje.- Lenjina ne treba dirati sve dok su živi oni koji sa njim vezuju svoju sudbinu - kazao je Putin. - On je bio revolucionar. U njegovo vreme republike su se formirale na osnovu etnosa i dobijale su pravo da mogu da izađu iz države. Lenjinska formula organizacije države donela je bolne tačke. Za vreme stvaranja SSSR-a teritorije koje su od davnina pripadale Rusiji bile su predate Ukrajini.Ruski predsednik je upozorio da američki izlazak iz svih dogovora o ograničenju naoružanja vodi novoj trci u naoružanju, a kada je reč o odnosu sa još jednom svetskom silom, Kinom, rekao je da između dve zemlje postoji izuzetan nivo poverenja a to je temelj saradnje u svim oblastima. Ali i pored toga, "nismo u vojnom savezu s Kinom i nemamo planove da ga uspostavimo".Govoreći o demografskim problemima Rusije, Putin je kazao da će država stimulisati one porodice koje imaju decu da dobiju drugo, pa i treće dete.Što se tiče zapadnih sankcija kojima je Rusija izložena, Putin je rekao da one imaju loše ali i neke dobre strane:- Zbog njih se poslednjih godina razvila ruska poljoprivreda, pa je izvoz hrane dostigao čak 24 milijarde dolara.Jedno od poslednjih pitanja odnosilo se na "ličnu sferu" a postavila ga je novinarka ruske službe Bi-Bi-Sija i odnosilo se na Putinovu tvrdnju da se njegove ćerke ne bave politikom, ali je novinarka kazala da se Jekaterina Tihonova i Marija Voroncova bave biznisom i da im u tome pomažu Putinovi prijatelji. Pitanje je bilo kada će on priznati da su spomenute dve osobe njegove ćerke koje su promenile prezime.Putin nije odgovorio jesu li Jekaterina i Marija njegove ćerke već je posavetovao novinarku da bolje "začeprka" da bi shvatila imaju li te žene biznis i kome šta pripada.PRVA Putinova pres-konferencija održana je 2001. godine, nju je pratilo nešto više od 500 novinara i trajala je najkraće - sat i 35 minuta. Najduže je trajala konferencija 2008. godine, četiri sata i 40 minuta. Inače, posle 2004. svi susreti su premašivali tri sata. Prošle godine su bila akreditovana 1.702 novinara.