O. Matavulj | 12. jun 2020. 07:45 | Komentara: 0

U OKRUŽNOM sudu u Banjaluci počelo je suđenje Emiru B. (45) za pokušaj ubistva njegove majke Razije I. (75), koju je satarom udario u glavu, da bi je potom davio kaišem i na kraju odustao od zločina. Optužnicom, Emir B. se tereti da ja zločin počinio u stanju neuračunljivosti, a prema nalazu veštaka ima retko oboljenje - teški duševni poremećaj sa sumanutom idejom milosrđa. Zbog toga, tužilaštvo je predložilo da mu se izrekne mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Zločin se dogodio 16. marta ove godine. U optužnici se navodi da je Emir zbog ličnih problema i teške porodične situacije počeo planirati majčino ubistvo. Kritične večeri je bio u alkoholisanom stanju i došlo je do kraće svađe, nakon koje je Razija I. otišla u kupatilo, da bi Emir uzeo sataru i krenuo za njom. Ugasio je svetlo, te je više puta udario u glavu tupim delom satare. Zatim je, kako se navodi, uzeo kaiš koji joj je stezao oko vrata. Kada su joj usne poplavile i počela da krklja, odustao je od zločina, te pozvao policiju i Hitnu pomoć.

Razija I. juče je saslušana kao svedok tužilaštva, a po ulasku u sudnici sinu je počela tepati rečima "zlato moje". Pokušala je i da ga dodirne, što sudska policija nije dozvolila.

- To je moj jedinac. Bio je dobro dete. Nikada se nismo svađali i bili smo u divnim odnosima. Zbog problema na poslu, ali i traumatičih iskustava iz rata, u sebi je gomilao strah i zbog toga je počeo uzimati terapiju - ispričala je Razija I.

Ona kaže da je Emir uzimao antidepresive, te da se kritičnog dana osećao na rakiju. Rekla mu je da to neće tolerisati, te da joj se on nije suprotstavio. Zajedno su večerali, a onda je ona otišla u kupatilo da se spremi za spavanje.

- Iznenada, on se pojavio sa satarom. Mislila sam da se šali, dok me nije udario u glavu. Rekla sam: "Prestani, zovi Hitnu, ide mi krv". Onda je uzeo kaiš i počeo me daviti. Onesvestila sam se - ispričala je Razija.

Na pitanje tužioca potvrdila je da je u istrazi rekla da ju je sin hteo ubiti iz milosrđa, obrazloživši da je pre dve godine, kada se teško razbolela, Emir rekao: "Mama, žao mi je što nemam pištolj da ti skratim muke".

- To je moje zlato! Drago mi je što je ovo uradio meni, a ne ne daj bože nekom drugom. Nemam nikakav strah da opet živimo zajedno - rekla je Razija I.

Na kraju svedočenja kratko joj se obratio i sin rečima: "Mama, volim te puno".

RETKO OBOLjENjE

Veštak neuropsihijatrije Slobodan Stanković u sudu je naveo da Emir B. boluje od teškog duševnog poremećaja sa sumanutom idejom milosrđa.

- To je retka bolest koja dovodi do pogrešnog rasuđivanja. On veruje u sadržaj sumanutosti i ta ideja gospodari njegovim životom. Za ovu bolest je u literaturi bilo raznih naziva, a jedan od njih je monomanija, dok se pojavljuje i kao senzibilno ludilo - kazao je Stanković.