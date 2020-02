NovostiOnline | 26. februar 2020. 19:16 |

Lideri SDA, SBB-a i DF-a Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić i Željko Komšić poručili su lideru SNSD-a Miloradu Dodiku i zvaničnicima RS da "neće dozvoliti prelaženje crvene linije" poručivši im da povuku nedavne zaključke definisane u Skupštini RS. Nijedan pedalj ove države se ne može otcepiti, rekao je Bakir Izetbegović.

Bakir Izetbegović je u svom obraćanju nakon zajedničkog sastanka u Predsedništvu BiH rekao da će na svaku pretnju teritorijalnom inergritetu BiH odgovoriti snažno.

"Nijedan pedalj ove države se ne može otcepiti. Takvo nešto dovodi do narušavanja mira. Upozoravamo predstavnike međunarodne zajednice, a posebno OHR, da je krajnje vreme da se preduzmu koraci za krizu koju je prouzrokovao Dodik. Dosadašnje delovanje međunarodne zajednice ih je samo ohrabrilo", istakao je lider SDA, prenosi Kliks.

Izetbegović je dalje naveo da od Srbije traže da se striktno pridržava Dejtonskog sporazuma, a naročito njegovog člana 1.

"Blage i neuverljive reakcije Vučića kada u njegovom prisutvu i pred patrijarhom SPC Dodik preti secesijom i narušavanjem teritorijalnog integriteta BiH. Ovo nije pretnja samo BiH nego celoj regiji. Nećemo pristajati ni na kakve ucene. Nećemo podržati izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda, o tome se može razgovarati tek kada BiH snažno napreduje na putu ka članstvu u EU i NATO", rekao je lider SDA.

Fahrudin Radončić je rekao da su danas "kao vladajuća koalicija izvršili moralnu i državničku obavezu da iskažu stav patriotskih snaga u BiH nakon ovoga što danima dolazi od Dodika i vlasti RS".

"Nismo to uradili da bismo uplašili građane, nego da bismo rekli Dodiku i politici separatizma da postoji crvena linija preko koje se ne sme preći. Nakon ovih reakcija očekujemo da se izvrši korekcija zahteva koje niko ne može prihvatiti", rekao je Radončić.

Predsedavajući Predsedništva BiH i lider Demokratskog fronta Željko Komšić pozvao je Milorada Dodika da se vrati radu u institucijama BiH kako to predviđaju Ustav i zakoni BiH.

"Štetu od njegovih postupaka u najvećoj meri snosiće građani RS zbog povlačenja potencijalnih investitora koje će oterati atmosfera nesigurnosti. Druga stvar, ovde u Predsedništvu imate mnogo sporazuma i ugovora finansijske prirode. Veliki deo tog novca treba da ide u RS. Zato je takva vrsta političkog delovanja nepotrebna i nanosi štetu onim ljudima za koje kaže da se zalaže", kazao je Komšić.

Dodao je da se mora znati dokle se može ići u političkom delovanju.

"Država BiH i njen suverenitet i integritet nisu nešto o čemu se pregovara, institucije BiH, uključujući Ustavni sud i strane sudije, takođe nisu nešto o čemu se pregovara. Da bi se o tome pregovaralo, mora se ući u sveobuhvatnu reformu sistema. To što nam se odluke sudova ne sviđaju, ne znači da se one ne moraju sprovoditi, ali ne možete ih direktno rušiti i opstruirati i to svoditi na izraz volje entiteta", rekao je Komšić.

Pozvao je Dodika da se vrate uobičajenim poslovima.

"BiH se sigurno neće raspasti ni doći u priliku u kojoj je bila kad je velika sila udarila na nju i pokušala da je rasturi. Nije uspelo tada i neće nikad, jer je to volja većine građana BiH", poručio je Komšić.





rs.sputniknews.com