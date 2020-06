Novosti online | 06. jun 2020. 20:57 |

Vlada Srbije odobrila je državljanstvo Srbije dvojici državljana SAD, navodi se u rešenjima koje objavio Službeni glasnik. Jedan od njih je Čarls Kater koji godinama živi u Srbiji i obožava našu zemlju.- Trebalo mi je 10 godina, ali se konačno desilo! Vlada Srbije dala mi je državljanstvo i pasoš. Ja sam ponosni Srbin, sada sam jedan od vas - naveo je na Jutjubu, gde je srećne vesti podelio sa svojim pratiocima.Kater je neko ko godinama živi u Srbiji i odlično poznaje našu istoriju. Nedavno je na svom kanalu objavio i zašto je odlučio da tokom pandemije korona virusa ostane baš u Srbiji, a ne da ode u domovinu.Dobijanje srpskog pasoša je jedna od njegovih najvećih želja, a takođe smatra i da ga je zaslužio više od nekih glumaca i sportista.- Od kada sam 2010. došao u Srbiju, shvatio sam da je ružna slika koja se pravi o ovom narodu u potpunosti pogrešna. Srbi imaju najveća srca i oni su najdarežljivije duše s kojima sam se ikada susreo, a bio sam u 45 zemalja. Zbog toga sam organizovao veliki broj humanitarnih akcija, trudio se da promenim sliku o Srbiji i Srbima u svetu, branio Republiku Srpsku i Kosovo kao sastavni deo Srbije i zbog toga sam dobio brojne pretnje smrću od Albanaca. Svi moji najbolji prijatelji na planeti su Srbi, jedem srpsku hranu, slušam srpsku muziku, plačem sa Srbima, smejem se sa vama, osežam se kao Srbin. Nemam srpski pasoš, ali moj san je da ga dobijem. Ne treba mi ni za šta drugo nego kao simbol ponosa. Bio bih najponosniji nosilac crvenog pasoša na svetu - priželjkivao je svojevremeno Čarls.Inače, Kater je nedavno naterao australijski Univerzitet Viktorija da ukloni lekcije i napise koji su sadržali strašne uvrede na račun Srba, prenosi Sputnjik.Kater, koji trenutno živi u Novom Sadu, objavio je prvo video o veoma uvredljivom tekstu koji Srbe kao naciju prikazuje kao zločince. On je rekao kako je dobio mejlove više ljudi iz Australije koji studiraju na Viktorija univerzitetu, a primetili su spornu lekciju.On je pozvao svoje pratioce, a ima ih 48.000 na Jutjubu, da pošalju žalbe australijskom univerzitetu.Samo 24 časa kasnije, univerzitet je pod pritiskom uklonio sporne optužbe i obavestio Katera mejlom o tome.Kako su naveli, sadržaj lekcije je proveren i posle toga ona je uklonjena sa sajta.Čarls je u Srbiju došao pre nekih osam godina nakon svađe sa jednim Srbinom preko društvene mreže na stranici “Ja mrzim Ameriku”. Na kraju rasprave Srbin mu je rekao da dođe i da se sam uveri i Čarlsu đavo nije dao mira, te je odlučio da ga posluša. I, to je bila ljubav na prvi pogled, kako sam kaže. Nakon povratka u Ameriku, još jednom je kasnije došao u našu zemlju, a onda odlučio i da se trajno preseli. Živeo je u Zrenjaninu i Beogradu, ali se na kraju odlučio za Novi Sad gde i danas živi, piše Blic.Čarls je poznat i po pomoći koju je prikupljao za srpski sport u školama u Zrenjaninu, a možda i najpoznatiji po svom “Jutjub” kanalu na kojem redvno opisuje zbog čega voli našu zemlju. Takođe je i pasionirani navijač naše reprezentacije u svim sportovima, a kada ga pitate, pa šta je to što te je toliko oduševilo u Srbiji, kratko odgovara – ljudi.