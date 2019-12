Novosti Online | 24. decembar 2019. 13:19 | Komentara: 0

KRAJ ove godine doneo nam je toplo vreme, a po svemu sudeći, snega neće biti ni za Novu godinu.Narednih dana će jutra biti hladna, ponegde uz slab mraz, dok će dani biti promenljivo oblačni i prohladni, ponegde uz prolazne, slabe, padavine. U nizijama će to uglavnom biti kiša i susnežica, a preko 500mnv se očekuje češća pojava snega. Ne treba očekivati obilnije padavine. Vetar umeren, severozapadni. Jutarnji minimum od -1 do +5 stepeni Celzijusa, a dnevni maksimum od +5 do +9 stepeni Celzijusa, mraz tokom celog dana tek preko 900mnv, objavio je svoje prognoze Marko Čubrilo, geograf i zaljubljenik u meteorologiju.On navodi da se krajem nedelje i za dolazeći vikend očekuje jače, ali takođe prolazno zahlađenje.- Već oko 30.12. ka nama jača polje anticiklona, hladan prodor prestaje, a kako je nad nama ostao hladan vazduh, jutro će biti vrlo hladno, konačno uz mraz nad svim predelima, a uz sneg na tlu minimumi i oko -12 stepeni Celzijusa. Već od 31.01. počinje otopljenje, prvo po visini, a onda i u nižim predelima - navodi on i dodaje:- Početkom 2020. za sada sve upućuje na snažan uticaj Atlantika koji će zapadnoj i severozapadnoj Evropi donositi olujne vetrove i kišu, središnjoj promenljivo i nestabilno vremen uz kišu i sneg na planinama, dok će nad našim delom Evrope do 4.01. biti suvo i toplije, a zatim je moguće prolazno pogoršanje uz kišu u nižim i sneg u planinskim predelima, sve upućuje da će i ono biti prolazno jer već oko 5.01. sledi pokretnje toplijeg strujanja zbog snažnog ciklonalnog polja nad atlantikom - pojašnjava Čubrilo i dodaje da, ukoliko se ovaj signal (verovatnoća je velika) za pokretanje atlantika početkom godine održi, barem do 10.01. a verovanto i duže nema ni govora o nekoj zimi u nizijama.- Planine će dobijati sneg, zbog čestih frontova sa Atlantika, ali nizije će imati znatno toplije vreme od proseka. Pokušavajući da budem što realniji, tek iza 15.01. trenutno postoje signali koji sugerišu da bi moglo doći do bitnog zaokreta na sinoptičkom planu i dolaska prave snežne zime nad naš region - zaključuje on.(informer.rs)