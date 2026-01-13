"NADAM SE U NAREDNIM DANIMA JOŠ NEKIM DOBRIM VESTIMA" Vučić: Sutra bilateralan susret sa Bin Zajedom, za nas od ogromnog značaja (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Abu Dabija, gde je prisustvovao svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026.

Foto: Printscreen/Pink

Predsednik je kazao da ćemo morati da se u budunosti okrenemo veštačkoj inteligenciji.

- Velike promene su se dešavale u svetu tamo još od 15. veka, kada Evropa postiže punu dominaciju novim naučnim otkrićima, otkrivanjem novih teritorija. I u tom trenutku Kina pravi grešku, ulazi u izolacionizam i tada dolazi do pobede Zapada. Danas svi vide da dolazi novo doba, revolucija koju donosi veštačka inteligencija - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da svi ulažu ogroman novac i da moramo da napredujemo i učimo mnogo.

- Sada se suučavamo sa dve stvari, jedna je ogroman napredak, a druga je strah ljudi da će da izgube posao. Ovde sam naučio, u Evrope tri posto električne energije odlazi na data centre i superkompujtere. Nećemo imati dovoljno električne energije, moramo da se okrećemo svim izvorima. Moramo da pronalazimo i ovde iskustva, uradili su brzo precizno i dobro i završavaju nuklearke - istakao je predsednik.

Kazao je da je imao kratko viđanje sa Muhamedom bin Zajedom, a sutra će imati bilateralni susret.

- Što je za nas od ogromnog značaja, imajući u vidu i situaciju sa NIS-om, o čemu ne mogu do detalja i do kraja da govorim. Nadam se u narednim danima još nekim dobrim vestima po tom pitanju. Za nas je svaki kilovat od izuzetnog značaja. Mi kada smo morali da otvorimo tržište električne energije zbog Evrope. Vi sada prodajete u Belgiju, Estoniju i kažete - mi sa državom nemamo ništa - rekao je Vučić.

O NIS-u

Predsednik je rekao da ne očekuje konačni ugovor za NIS u roku od dva-tri dana, ali da očekuje da će dostaviti OFAC-u dokumenta.

- I verujem da će završiti konačni ugovor do februara, marta. Ali kada dostavite ta dokumenta, jasno je u kom smeru sve ide. Očekujem to u narednih 48 sati - dodaje predsednik.

- Ponosan sam na zemlju kojoj sam predsednik, kojoj 94. dana kap nafte nije stigla. Niste videli nestšicu, ni poskupljenje. To vam je kada zemlju vode dobri domaćini. Oni kažu - da li MOL dobra kompanija? Pa kako odmah stadoste na hrvatsku stranu. Ne prodaju Rusi dobrovljno. Zašto prodajemo? Zato šro su oni to prodali 2007. Prodali su sve bioskope, cementare, vodoizvorišta, mlekare, konditorsku industriju, 550 hiljada ljudi otpustili, strpali pare u džepove. Nama će biti potrebno prijateljstvo i sa Amerikancima i Rusima. E ne valja MOL-a imamo li opciju? Ko je taj koji želi, a da Rusi hoće da prodaju? A što prodadoste sve? Što ste uništili Srbiju? To vam je najveće licemerje. Mi ne znamo, ali oni znaju, pa će eksperti da nas nauče. Sve su prodali, a sada ćemo da vraćamo, sve što budemo mogli vratićemo nazad - rekao je Vučić.

O aneksiji Grenlanda

- Ničemo od toga se ne radujem. Nadam se da će malo da se prisete 2008. i 2009. i 1999. Kada je bilo oko Srbije, bilo je - baš nas briga za međunarodno javno pravo. Neko bi reko to je kosmička pravda, nemamo mi ništa od toga. Ogromno iskustvo imam, daću i ogromnu energiju uložiti da sačuvam mir. A ludilo u koje idemo, to više ne možete da pohvatate. Pandorina kutija je otvorena.

O Iranu

- Videli smo ogroman broj Iranaca koji se protive mešanju spolja. Meni se čini da je situacija neizvesna. Veliki broj ljudi očekuje da dođe do promena, ja nisam siguran da bilo šta očekujem - kazao je.

O Delegaciji EP

O navodima da neće da se sastane sa delegacijom EP koja dolazi u Beograd i navodima da beži, Vučić kaže:

- Seli mrzitelji Srbije i dogovorili se - mi ćemo davdeset i nekog da dođemo u Beograd. Niti su nas pitali. Mi ih nismo pozvali, oni dolaze nepozvani. Ja u tom periodu od pre pet meseci imam zakazane obaveze u Dalasu, koje će biti veoma važne. Treća stvar - meni ne pada na pamet da gubim vreme, nego da se srećem sa važnim ljudima i odlučujem o sudbini Srbije sa onima koji žele dobro Srbiji. Računajte da sam u Srbiji, ali da ne želim da razgovram sa njima. Ja nikada nisam bio četnik, niko u mojoj porodici. Moji su stradali od Ustaša koje Picula nikada nije osudio. Njima smeta - Marširala kralja Petra garda, Oj vojvodo Sinđeliću, a ne smeta im pesma o Maksovim mesarima. Zamislite greha pevati o Stevanu Sineđilću, a istovremeno govoriti kako je evropska vrednost pevati o Masku Luburiću, odnosno Maksovim mesarim, koji su klali Srbe u Staroj Gradiški i Jasenovcu. To vam je ta perverzno-inverzna politika koju vode. Problem sa Srbijom imaju što mene baš briga da im se dodvoravam. I zato su sve upregli protiv mene, ne bi li me srušili. I nisu uspeli u tome. Te trikove mogli su da prodaju nekima koji su ranije bili na vlasti. Te trikove mogu da prodaju Crnoj Gori, te trikove u kojima oni treba da budu balkanski homogen koji će da osvaja sve što stigne, time što će svakom da prete i svako mora da ih sluša. Ja služim srpskom narodu, ustašama da služim nisam nikada i neću. Da se njihovoj politici povinujem, neću dok sam živ. Ako ni zbog čega, zbog stotina hiljada ljudi koje su nam pobili. Zaboravite na to da ponižavate Srbiju i Srbe. Dobro su procenili koga treba da napadaju. Ja sam sve ono što oni ne bi želeli da vide u Srbiji. Čovek čijeg su dedu, pradedu, stričeve ubili, čovek kom ne mogu da kažu da sam nešto uništio njihovo, oni su spalili Vučića kuće, ne mogu da ih prebrojim, sedam što mogu da se setim, čitave familije. Opet ih se taj neko nimalo ne plaši i nimalo nisam fasciniran njihovom ustaškom ideologijom, Maksovim mesarima i svim ostalim - rekao je Vučić.

O Srbima u CG

- To su političke igre i trikovi, u koje ne bih da ulazim i neću da se mešam, ali je jasno da je potpuno legitimna borba srpskog naroda za srpski jezik. Tu imate dve škole - jednu koja to smatra stvarnim i suštinskim ciljem, a jednu koja kaže - ok, mi ćemo za to formalno da se zalažemo, ali ćemo uvek da budemo u vladi, makar ništa ne uradili. Kako god, to je njihova stvar i oni neka o tome odlučuju. Srpski narod koji želi zaštitu svog jezika i koji želi da srpski jezik bude službeni jezik, koji je dominanti jezik u Crnoj Gori, uvek će imati podršku Srbije za to, ali da ulazimo u te druge stvari, zaista nećemo. Milan Knežević je moj drug i prijatelj, nešto slabije poznajem, ali mogu da kažem takođe i za gospodina Dajkovićao. Očigledno je da se vlastima u Podgorici nije dopalo ponašanje gospodina Dajkovića, zato ga i sklanjaju. Video sam saopštenje DNP-a Milana Kneževića. Videćemo kakav će odgovor da bude vlasti u Crnoj Gori. Pretpostavljam isti kao i prethodne vlasti Mila Đukanovića. Samo što će da se igraju mi smo za, mi smo protiv, ali većinu nemamo. Da ne guram dalje. Ponekad je bolje biti gospodar neizgovorene reči, nego sluga izgovorene - rekao je Vučić.