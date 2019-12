Novosti online | 15. decembar 2019. 17:26 | Komentara: 0

Kada je baka koja je živela sama u stanu u Pančevu i nije imala direktne potomke nedavno preminula, dvoje naslednika koji su dobili stan bili su zadovoljni jer su se dogovorili da odmah stan i prodaju. Začudo, iz stana, pre prodaje nisu želeli ništa da ponesu sa sobom, čak ni sitnice, fotografije i slično, osim možda nakita, koji je baka posedovala.





Ipak su bili oprezni, pa da se ne bi zaleteli sa prodajom, pronašli su i stručnjaka za novac.





- Vredi manje od kutije cigara, procenjujem da bi kovanica mogla da košta 150 do 200 dinara, pošto u sebi sadrži 4,8 grama srebra, a gram srebra je oko 30 dinara - istakao je numizmatičar.





Kako je moguće da na internetu stoji cena od 750 evra







Poznavaoci numizmatike složili su se da stare kovanice nemaju veliku ili ikakvu vrednost, iako na prvi pogled mogu da prevare.





(Telegraf.rs)



U stanu koji je kupio mladi bračni par iz Pančeva, naslednici su ostavili sve, bukvalno sve, pa i hrpu starog novca. Kupci stana su na jednom sajtu ugledali novčić od 10 šilinga koji vredi 750 evra, a koji je identičan onom kojeg su našli u svom novom stanu! Međutim...Stan u kome je decenijama živela baka bio je prepun svega i svačega, od nameštaja do fotografija - a sve je to ostalo kupcima stana. Naslednike ništa nije zanimalo osim prodaje i čistog keša.Novi vlasnik Bojana P. je odmah počela da prazni stan koji je tek kupila po veoma povoljnoj ceni. Igrom sudbine našla je i kutije prepune starog novca, papirnog i kovanog. Tad se javila redakciji Telegrafa da ispriča svoju zamalo neverovatnu priču.- Našla sam kovanice različitih veličina, nijansi, od požutelih do zarđalih, srebrnih do bakarnih, standardnog okruglog oblika, ali i neobičnih talasastih ivica, sa arapskim slovima.. Ne razumem se u numizmatiku, ali kad sam videla da su neki novčići s palmama, te neki još s početka XX veka, odlučila sam da proverim na internetu da li neki nešto može da vredi - ispričala je Bojana za Telegraf.rs.Ona i njen suprug rešili su da sami malo istraže na internetu i pronašli su prvo poklapanje! Naime na jednom sajtu ugledali su novčić od 10 šilinga, koji je identičan njihovom.- Na sajtu je bila navedena cena od 750 evra! Našoj sreći nije bilo kraja. Doduše, za arapski novčić, za koji smo mislili da će mnogo vredeti jer je neobičnog izgleda, shvatili smo da možemo dobiti samo 10 dinara - dodaje ona.- Jedan poged na kovanicu od 10 šilinga bio je dovoljan da shvatim njenu vrednost.Poznavaoci numizmatike kažu da novčić koji vredi 750 evra samo naizgled deluje identično kao onaj koji su kupci našli u stanu.- U pitanju je polirana ploča koja nije korišćena, a odrađena je za kolekcionare, pa zato vredi znatno više. Prikazani novčić je primerak koji je proizveden posebnim postupkom utiskivanja, polirana ploča, mat motiv, polja visokog sjaja i zbog toga je redak. Ovaj novčić kovan je samo za kolekcionare i nikada nije bio u opticaju - objasnili su oni.