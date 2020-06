Z. RADOVIĆ | 08. jun 2020. 12:03 | Komentara: 0

REZULTAT narednih izbora biće da će Aleksandar Vučić ostati dominantna politička ličnost, a SNS će uzeti veliki broj glasova. Siguran sam da vreme koje je pred nama nosi izazove rešavanja otvorenih nacionalnih pitanja KiM, RS, odnosa u regionu i potencijalne ekonomske krize. Za rešavanje tih pitanja, bez obzira na pojedinačnu političku snagu, biće potrebno nacionalno jedinstvo. Osim toga potrebno je obezbediti političku stabilnost u Srbiji. Teško mi je da zamislim da je moguće izgraditi takvu političku poziciju bez aktivnog učešća SPS.

Tako potpredsednik SPS i direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović odgovara na javna sumnjičenja iz tabora naprednjaka da će njegova stranka okrenuti ćurak i prikloniti se opoziciji, ako im se za to ukaže prilika. On za "Novosti" kaže da je potpuno nebitno "ko je na koga lokalno ljut u odnosu na izazove koji su pred Srbijom".

* Koji rezultat koalicije SPS-JS bi za vas bio uspeh? Istraživači vas vide na koti od 10 do čak 15 odsto...

- SPS nema potrebu da se brendira. Mi trajemo. Imamo dva cilja u kampanji. Jedan je da osvojimo što veći broj glasova i ja ga ne bih kvantifikovao. Drugi je da obnovimo, podmladimo, reorganizujemo i akciono osposobimo partiju. Izborni proces je idealna prilika za to i lično sam zadovoljan koliko smo uradili po tom pitanju. Nadam se da će to prepoznati svi socijalisti, socijaldemokrate, pripadnici građanske provinijencije leve orijentacije i podržati SPS, baš zbog izazova koji stoje pred nama.

* Je li bilo levičarski da nabavljate džipove za "Srbijagas" u vreme vanrednog stanja?

- "Srbijagas" nikada nije kupio nijedan džip kao što je uostalom i pisalo u naručenim tekstovima. Ta tri famozna pomenuta "luksuzna džipa" su kamioneti sa sandukom nosivosti prikolice 1.800 kilograma. Trenutno sprovodimo mnogo projekata uključujući "Balkanski tok", interkonekciju Niš - Dimitrovgrad - Sofija, gasovod Aleksandrovac - Tutin i u više desetina gradova i sela radimo distributivne mreže. Naše poslovno opredeljenje je bilo da ne koristimo konje i magarce za obilazak terena nego terenska vozila.

* Niko to i ne kaže, nego malo "bodu oči" velike nabavke, ako se zna da ste gubitaši...

- Što se tiče legende kako je "Srbijagas" gubitaš, upućujem sve da posete sajt APR i neka pogledaju rezultate poslovanja poslednjih godina. Recimo 2018. u ukupnoj dobiti svih javnih preduzeca "Srbijagas" je učestvovao sa 63 odsto odnosno više od 150 miliona evra čiste dobiti. Ako sam ja dežurno lice sa poternice, ne treba umanjivati velike poslovne i investicione rezultate "Srbijagasa" i to iz sitnih politikantskih razloga.

* Kada će do Srbije stići gas iz "Balkanskog toka"?

- U Bugarskoj kao i u Srbiji sprovedeni su dugoročni zakupi kapaciteta na 20 godina, pa su stvoreni svi uslovi za prelazak na klasično projektno finansiranje. To znači da će Srbija do kraja godine biti spremna za prijem i transport gasa ka Mađarskoj. U toku su radovi na nadzemnim objektima - merne i blok stanice i na dispečerskom centru. Naši partneri iz Bugarske tvrde da će svoj deo linijskog gasovoda izgraditi do kraja godine, što stvara uslove da gas potekne i ka Srbiji. Bugarska će svoje kompresorske stanice završiti do oktobra 2021. godine čime će biti omogućen pun kapacitet transporta "Balkanskim tokom" kroz Srbiju.

* Očekujete li političku sabotažu EU kao u slučaju "Južnog toka"?

- U ovom momentu ništa ne govori u prilog tome da bilo ko pokušava da izvrši pritisak da se odloži ili otkaže realizacija projekta. Treba imati na umu da je ovaj projekat u potpunosti u skladu sa trećim energetskim paketom i da nema osnova za njegovo ukidanje. Prilikom donošenje odluke o izgradnji interkonektora bugarska granica - mađarska granica dobili smo pozitivno mišljenje Energetske zajednice.

* Hoće li gas poskupeti do kraja godine?

- Neće. Kretanja cena nafte i gasa na tržištu su takva da do poskupljenja neće doći.

PRIKLjUČAK NA 36 RATA BEZ KAMATE

* Imate li način da stimulišete ljude da priključe domaćinstva na gas?

- U toku iduće nedelje "Srbijagas" će obavestiti sve potencijalne individualne potrošače o novom modelu priključenja. Svakom ko to želi biće omogućeno da se priključi odmah, a da troškove priključenja beskamatno plaća u narednih 36 meseci uz račun za utrošeni gas. Cena priključka biće optimizovana i ista za celu teritoriju Srbije.