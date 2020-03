D. Milinković - D. R. Đorđević | 12. mart 2020. 08:02 | Komentara: 0

MOGUĆNOST povlačenja 650 američkih vojnika sa Kosova i Metohije predstavlja dosad najoštriju poruku Vašingtona prištinskim vlastima, koje uporno odbijaju da ukinu takse na robu iz centralne Srbije i BiH.

U pokušaju da "disciplinuju" premijera privremenih institucija u pokrajini Aljbina Kurtija, SAD su već zapretile uskraćivanjem razvojne pomoći, a odmah nakon toga stigao je "rafal" upozorenja nekih od najbližih saradnika predsednika Donalda Trampa da se kosovskim Albancima opasno izmiče i - vojna podrška.

Povodom preporuka republikanskog senatora Dejvida Perdjua i sina američkog predsednika, Donalda Trampa mlađeg, da SAD treba da preispitaju svoje prisustvo na tzv. Kosovu, Kurti je u sredu izjavio da ne veruje da će američke trupe Kfora da napuste Kosovo.

- Videli smo jednu želju sina predsednika SAD, ali to nema nikakve veze sa stopostotnom taksom. Ako tu odluku donese američki predsednik, ona još uvek nije povezana sa taksom. Reč je o smanjenju trupa koje su SAD izvršile i u Avganistanu i u Siriji - smatra Kurti, po čijem mišljenju bi SAD trebalo da "ostanu u svim oblicima države na Kosovu, uz ambasadu, ekonomiju, kulturu, odbranu".

On je na sednici parlamenta rekao da je ubeđen da postoji "tajni sporazum" i da sada "samo treba vlada da se prelomi kako bi dokument mogao da bude potpisan".

Ne obazirući se na zahteve Vašingtona da takse na srpsku robu moraju biti ukinute bezuslovno i potpuno, Kurti je u sredu ponovio svoju raniju ideju da će se stopostotna taksa zameniti postepeno - reciprocitetom.









Međutim, oglasio se još jedan republikanski senator Rend Pol, koji je takođe nagovestio mogućnost povlačenja američkih vojnika sa Kosova. On je ohrabrio Prištinu da "okrene novu stranicu i radi sa Srbijom zarad trajnog mira". - Vreme je da, posle godina provedenih tamo, vratimo naše trupe kući - poručio je Pol.

Na drugoj strani, bivši komandujući američkim snagama u Evropi Ben Hodžis na "Tviteru" je izneo ocenu da bi povlačenje američkih snaga "pre nego što se sporazumi ne primene" bila greška i da je Kfor "usamljeno sidro stabilnosti u regionu".









Nemanja Starović, iz Centra za društvenu stabilnost, ukazuje na jasnu nameru Kurtija da svim raspoloživim sredstvima prolongira nastavak dijaloga sa Beogradom, kako bi sačekao američke predsedničke izbore u novembru i očekivani povratak američkih demokrata u Belu kuću, na isti način na koji se njegov prethodnik Haradinaj kladio na uspeh Malerove istrage (o navodnom ruskom mešanju u američke izbore) i opoziv Trampa tokom 2019:

- Međutim, najnoviji potezi američke administracije ukazuju na to da je Bela kuća prozrela Kurtijevu igru, te da je spremna da ga u realizaciji tih planova spreči koristeći "sve karte iz špila", a svakome bi moralo biti jasno da se u rukama Vašingtona uvek nalaze najsnažniji aduti. Najava povlačenja trupa je dosad najoštrija poruka SAD Prištini. To bi uzdrmalo same temelje društvenopolitičkog sistema koji se poslednje dve decenije izgrađuje na području naše južne pokrajine, pošto je on u velikoj meri zasnovan na postojanju američkog bezbednosnog kišobrana, pod kojim se Albanci osećaju dovoljno moćnim da sprovode svoju politiku segregacije prema Srbima i povlače jednostrane mere neprimerene civilizovanom svetu.





Bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Branko Krga kaže, za "Novosti", da je očigledno da su poruke iz Vašingtona trenutno najviše u funkciji pritiska na Kurtijevu vladu:

- U budućnosti, povlačenje američkih vojnika sa KiM moglo bi da postane i realna opcija, ukoliko SAD procene da im više nije u interesu da se tu zadržavaju ili da na nekim drugim prostorima imaju važnije obaveze. Ili ukoliko Trampova administracija bude želela da na taj način pred izbore proizvede neki politički efekat.











HOTI: PADAJU ILI TAKSE ILI VLADA

ZAMENIK premijera privremenih prištinskih institucija iz redova Demokratskog saveza Kosova Avdulah Hoti izjavio je da će ta stranka pre izaći iz koalicije sa Kurtijevim "Samoopredeljenjem", nego što će pokvariti prijateljstvo sa SAD.

Hoti je na "Fejsbuku" pozvao Kurtija da sazove sednicu vlade na kojoj bi bila doneta odluka o ukidanju taksa za proizvode koji se uvoze iz centralne Srbije i BiH.

- Ne možemo ostati taoci jedne odluke koja je bila neophodna, ali sada šteti Kosovu. Trajno prijateljstvo sa SAD ne može biti dovedeno u pitanje. Mi garantujemo to prijateljstvo - naveo je Hoti.









EU O LAJČAKU 23. MARTA

MINISTRI spoljnih poslova EU bi na sastanku 23. marta trebalo da imenuju specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine i Zapadni Balkan. U pismu koje je šef diplomatije EU Đozep Borelj uputio ministrima, a u koje je Tanjug imao uvid, za specijalnog predstavnika predlaže se ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak, a zemlje članice se pozivaju da što pre donesu odluku o tome.





"BONDSTIL", ZASAD, OSTAJE OTVOREN

IAKO je prethodnih decenija u više navrata bilo reči da bi čak mogao da se stavi katanac i na bazu "Bondstil" na Kosovu, prema mišljenju generala Branka Krge zasad je malo verovatno da će se to dogoditi. On napominje da bi eventualno moglo doći do smanjivanja kapaciteta ove baze, kao i da bi njene resurse, čak i da se Amerikanci povuku, koristili drugi pripadnici Kfora.





SA 7.000 NA 659

AMERIČKE trupe su ušle na Kosovo u junu 1999, i prema rasporedu koji je napravio NATO, bile su zadužene za istočni deo pokrajine. Tadašnji predsednik SAD Bil Klinton odobrio je da u okviru Kfora na KiM ode 7.000 američkih pripadnika kopnenih trupa. Danas je na Kosmetu, prema podacima sa sajta Kfora 659 Amerikanca.

Ukupno gledano, snage Kfora su nekada brojale 50.000 ljudi, a sada ih je 3.526, i u njihovom sastavu su posle Amerikanaca nabrojniji Italijani (542), Austrijanci (430), Mađari (385), Turci (246), Slovenci (242)...









MINISTAR DAČIĆ O DRŽAVNIM PRIORITETIMA

PITANjE KIM OD NAJVIŠEG INTERESA

MINISTAR spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u sredu da je Kosovo i Metohija pitanje od najvišeg nacionalnog interesa, prioritetna unutrašnja i spoljnopolitička tema, ali i najveći političko-bezbednosni izazov.

On je to rekao obraćajući se polaznicima Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova na temu "Bitni ciljevi i osnovni prioriteti spoljne politike Srbije" i dodao da je povlačenje ili zamrzavanje priznavanja Kosova, što je dosad učinilo 18 zemalja, rezultat spoljne politike Srbije.

- Opstanak i zaštita Srba na KiM je naš važan, dugoročni cilj, ali i jedan od osnovih motiva za našu posvećenost dijalogu sa Prištinom. Postizanje kompromisnog rešenja za kosovsko pitanje vidimo kao jedini ispravni ishod procesa normalizacije odnosa, koji može biti održiv na duži rok - rekao je Dačić.





NE PRESTAJE NADGORNjAVANjE U PRIŠTINI

TAČI UZALUD ZAKAZUJE SUSRET

PREDSEDNIK privremenih institucija u Prištini Hašim Tači održao je vanrednu konferenciju za novinare nakon što je premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti ponovo odbio da se sastane sa njim u cilju usklađivanja državne politike, napominjući da je neophodno održavati dobre odnose sa SAD.

Tači je Kurtiju ponudio tri termina u kojima bi mogli da održe sastanak, u 10, 11 i 12 časova. Međutim, Kurti je odbio da se odazove na njegov poziv.





HARADINAJ UPORAN U ODBRANI MERA

SAZVAO SASTANAK O TAKSAMA

LIDER Alijanse za budućnost Kosova i bivši premijer Ramuš Haradinaj sazvao je za četvrtak sastanak sa liderima parlamentarnih političkih stranaka da bi razgovarali o taksama na uvoz robe iz centralne Srbije i BiH.

Haradinaj je ocenio da "takse treba ukinuti jedino u slučaju da Srbija prizna Kosovo u postojećim granicama":

- Kosovo ima pred sobom mogućnost postizanja jedinstva po dva pitanja, prvog koje se tiče napretka sa Amerikom ili čekanja na Evropu, a drugo pitanje su takse za koje neki traže da se suspenduju, neki traže ukidanje bez uslova, neki sa reciprocitetom pre ili posle ukidanja taksa. Nadam se da će svi težiti postizanju jedinstva u ovom odlučujućem trenutku za zemlju.





ĐURIĆ O OPASNIM PORUKAMA ALBANACA

TEŽAK POLOŽAJ NAŠEG NARODA

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je u sredu sa podsekretarom za spoljnu i bezbednosnu politiku Ministarstva spoljnih poslova Finske Kajem Zauerom o položaju srpskog naroda u južnoj pokrajini i perspektivama za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

Đurić je istakao da sve učestalije albanski politički predstavnici u Prištini u javnost odašilju šovinistički obojene poruke, što za posledicu ima sve gori položaj srpskog naroda na KiM i sve veći broj incidenata sa ciljem zastrašivanja nealbanskog stanovništva.

Beograd je, kako je objasnio Đurić, uprkos svemu spreman za nastavak dijaloga pošto se bezuslovno ukinu takse na robu iz centralne Srbije, međutim na strani vladajuće većine u Prištini do sada nije bilo spremnosti da se ponovo krene putem dijaloga.