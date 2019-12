V. M. | 12. decembar 2019. 21:46 |

NAKON što je odigrao jednu od ključnih uloga u bombardovanju Srbije, i kasnije se pojavio kao biznismen, Vesli Klark se ovih dana po treći put vratio na Balkan - da deli savete.

U intervjuu za Glas Amerike, bivši komandant NATO snaga za Evropu i prvi operativac bombardovanja nekadašnje SRJ kritikovao je angažovanje Evropske unije na Balkanu, Rusiju je optužio da potkupljuje lokalne političare, a Srbiji preporučio integraciju sa Zapadom.

Klark tvrdi da je politički i ekonomski vakuum koji je nastao posle ratova na Balkanu, zbog slabog prisutva EU, iskoristila Rusija:

- Naravno da Rusija želi da očuva svoje uporište u Republici Srpskoj i da na njega utiče, i radi na tome. Što se tiče Evrope, ekonomski napredak je od ključne važnosti, a Rusija to jednostavno ne može da pruži. Svakako može da koristi svoj novac kao mito u redovima lokalnih političara, ali poslovni razvoj, pravo preduzetništvo, savremena tehnologija - to sve stiže sa Zapada.

Kaže i da NATO doprinosi stabilnosti na Balkanu:

- Razumem da nije lako za Srbiju da prevaziđe zaostavštinu rata, ali prema mom mišljenju, pravi interesi leže na Zapadu.

U razgovoru, međutim, nema ni reči o Klarkovim poslovnim interesima, koji, po svoj prilici, leže na Balkanu i, pre svega, na KiM.

Posle penzionisanja, general Klark je, paralelno gradeći političku karijeru u okviru struktura Demokratske stranke u SAD, uspešno unovčio status "oslobodioca", koji je stekao među Albancima na Kosovu.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da činjenica da neko od Srbije traži da se odrekne Rusije, znači kao da joj poručuje da se odrekne svojih interesa:

- Naš interes je da sačuvamo KiM i Republiku Srpsku, i to možemo samo čuvajući veze sa Moskvom. Dodatno je cinično to što takve reči dolaze od Klarka, koji je zapamćen po svojoj ulozi u bombardovanju Srbije, a uz to ima i svoje poslovne interese na KiM.

Klark, između ostalog, vodi kanadsku energetsku kompaniju "Eviditi". Pre tri godine tadašnja vlada Kosova potpisala je sporazum sa tom kompanijom kojim bi ona trebalo da dobije praktično ekskluzivna prava na eksploataciju ruda na trećini teritorije Kosova i Metohije. Na teritoriji KiM, posebno u Metohiji, postoje znatne rezerve lignita, koje se mere desetinama milijardi tona. Reč je o zalihama koje bi obezbedile snabdevanje Kosova i Metohije ovom rudom u narednih deset vekova.

Klark je povezan i sa firmom Idriza Tačija "Geominerali", koja se, između ostalog, bavi unosnim poslom izvoza starog gvožđa u Italiju.

RATNI PLEN

KLARK nije jedini akter bombardovanja SRJ koji se vratio na Kosovo po ratni plen. I tadašnja državna sekretarka Medlin Olbrajt ima veoma razgranate poslovne interese širom Balkana, uglavnom u vezi sa izgradnjom infrastrukture.