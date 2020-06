J. Ć. | 30. jun 2020. 15:01 | Komentara: 0

Na pomolu je nova afera oko prodaje diploma u Nišu.



Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su B. J. (50) i Lj. R. (67) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave.



U tužilaštvu kažu da je u toku saslušanje i da se i ranije za ista dela protiv njih vodio postupak, ali da su sada prikupljeni neki novi dokazi





Zbog sumnje da je falsifikovao i prodao 11 diploma za srednju školu sa zvanjem kuvara ili nekig drugog ugostiteljskog profila ljudima sa osnovnim obrazovanjem kako bi im se povećao indeks obračuna plate, policija u Nišu uhapsila je Lj.R. (67), penzionera iz Predškolske ustanove "Pčelica", saznaju Novosti.





Kako saznajemo iz naših izvora, falsifikovane diploma za srednje škole, Lj.R. je prodavao po ceni od 150 do 400 evra.





Oni koji su upoznati sa istragom kažu da se Lj.R. sumnjiči da je falsifikovao i prodao 11 diploma koje su koštale od 20.000 dinara do 400 evra. Ovo se sve događalo unazad oko sedam do osam godina.





- On se već sumnjičio da je prodao jednu diplomu pre izvesnog vremena, ali je na sudu oslobođen jer se ispostavilo da je bio samo kurir odnosno da nije znao šta ima u kovertama koju je nosio. Sada sa 11 diploma neće moći da se kaže da nije znao šta nosi – kaže naš izvor.





On je, kako nezvanično saznajemo, "prodavao" diplome pojedinim zaposlenima u "Pčelici".





- On je bio radnik "Pčelice", a onda je otišao u penziju. Sve falš diplome koje su prodavane su za srednju školu kao što su kuvar ili drugi ugostiteljski profili. To su kupovali ljudi koji imaju osnovnu školu, a trebalo im je da bi im se povećao indeks obračuna plate - kaže nam sagovornik.