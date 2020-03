Lj. PRERADOVIĆ | 17. mart 2020. 09:00 | Komentara: 0

BORISLAV Čolić (53) iz Hrvatske Kostajnice, osuđen na 40 godina zatvora zbog svirepog ubistva iz koristoljublja i niskih pobuda, tročlane porodice Smiljanić u Futogu, februara 1996. godine, umro je u Kazneno-popravnom zavodu Beogradu. I pored napora zavodskih lekara i ekipe Hitne pomoći, nije mu bilo spasa. Prema nezvaničnim saznanjima, Čolića je izdalo srce - imao je infarkt.Njemu je, kako saznajemo, 3. marta u prepodnevnim satima pozlilo, kada je izgubio svest odmah posle vežbanja u teretani, odakle se vraćao sa drugim osuđenicima. Komandir koji je bio u njihovoj pratnji, odmah je pozvao zavodskog lekara, koji je pristupio reanimaciji sve do dolaska Službe hitne pomoći. Lekar hitne službe je nastavio sa reanimacijom, ali je posle 45 minuta i više pokušaja da se on oživi, konstatovana smrt.- Uprava Kazneno-popravnog zavoda u Beogradu je u skladu sa zakonom obavestila sve nadležne službe - rečeno nam je u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija.Čolić je zbog ubistva tri člana porodice Smiljanić, Dobrivoja (39), njegove suprugnje Milomirke (28), koja je bila u sedmom mesecu trudnoće, i njihovog troipogodišnjeg sina Ivana, koji je bio na noši, ispalivši u njih hice iz "škorpiona" sa prigušivačem, aprila 1997. bio osuđen na smrt. Posle zločina, Čolić je iz doma Smiljanića odneo oko 12.000 maraka.Kasnije, početkom septembra 2001. godine, tadašnji Vrhovni sud Srbije je smrtnu presudu potvrdio. Obrazlažući svoju odluku, VSS je naveo da je nesumnjivo utvrđeno da je reč o monstruoznom zločinu, koji je počinio Čolić, na surov način. Takav zločin, kako je dalje naveo VSS, nije zapamćen u Novom Sadu i okolini, a posebno jer je reč i o ubistvu deteta. Ubistvo je bilo isplanirano, jer je ubica ušao sa pripremljenim "škorpionom" sa prigušivačem.Smrtna kazna u Srbiji je zakonom ukinuta februara 2002. godine, pa je ova, do tada najstroža kazna, Čoliću zamenjena u 40 godina zatvora.TIHOMIR Sapanjoš, koji je Čolića dovezao na mesto zločina, a potom mu pomogao da pobegne iz Futoga, zbog toga je bio osuđen na 13 godina zatvora.