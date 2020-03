S. J. M. | 10. mart 2020. 22:02 | Komentara: 0

POSLE informacija koje je obelodanio Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić", da je među onima koji su seksualno iskorišćavali decu i svima dobro poznat političar, "Novosti" nezvanično saznaju da se otac jedne od žrtava lomi da svedoči.

Prema našim informacijama, Jurić bi trebalo da se sastane sa njim, kako bi razgovarali o tome šta se dešavalo, sa željom da ohrabri i ubedi oca žrtve da sve ispričaju u tužilaštvu i na sudu.

Navodno, otac žrtve okleva jer je zabrinut za svoju porodicu i eventualne posledice koje bi posle toga mogli da trpe. Zbog toga se lomi i još ne može da odluči da li da učestvuju u raskrinkavanju tog političara. On je navodno na vlasti, ali je Jurić pre dva dana rekao da nije zaposlen u Vladi Srbije.

Igor Jurić je u utorak za naš list rekao da se još nije sastao sa porodicom i zahvalio se javnosti i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci i tome što veruju u njegov rad.

- Na rešavanju ovog slučaja radi se svakodnevno i vrlo ozbiljno. Kada budemo imali dovoljno dokaze da zadovoljimo pravdu i čoveka osudimo, javnost će biti upoznata sa identitetom istog. To ja obećavam - jasan je Jurić.

Otac tragično nastradale Tijane je na TV Prva rekao da ima fotografije izvučene sa snimaka kamera na kojima se vide taj političar i žrtva, ali da to nije dovoljno da taj čovek bude pravosnažno osuđen i dobije kaznu koliku zaslužuje. On je rekao da nema krunske dokaze, a to su svedočenja žrtve. Ispričao je i da je taj političar gostovao na mnogim televizijama, ali i da ima šefa, što znači da nije lider nijedne stranke.

Jurić je kazao i da će, kad bude imao čvrste dokaze, njih odneti u tužilaštvo, kao što je uradio u dva slučaja u Novom Sadu, posle čega su uhapšeni modni kreator Srđan Šveljo i doktor sudske medicine Š. T.

I pored informacija kojima je Jurić potresao javnost, nijedno tužilaštvo mu nije po službenoj dužnosti zatražilo fotografije, kako bi na osnovu njih oni dalje vodili istragu. Problem je tehnički, jer nije obelodanjeno u kom gradu se to desilo, odnosno gde živi taj političar, pa se ne zna čija bi to mogla da bude nadležnost. Takođe, Republičko javno tužilaštvo, kako saznajemo, nije operativno i oni ne rade na terenu, pa pokretanje istrage nije u opisu njihovog posla“.





DOKAZ SA KAMERE NIJE DOVOLjAN

PREMA zakonu, u sudskom postupku se ne mogu koristiti snimci za dokazivanje krivičnih dela ukoliko su nastali tajnim snimanjem. Validni su jedino snimci za koje je izdat sudski nalog da se mogu napraviti u istrazi i praćenju nekog ko je osumnjičen. Takođe, mogu se koristiti snimci sa javnih kamera, poput policijskih u saobraćaju ili ispred nekih ustanova, pa čak i privatnih kuća koje snimaju javne površine.