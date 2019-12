J. ĆOSIN | 11. decembar 2019. 23:15 | Komentara: 0

NIŠLIJA Ivan Pavlović (33), koji je 17. juna prošle godine na Trgu kralja Milana u centru grada pucajući iz "kalašnjikova" ranio trojicu policajaca i radnika obezbeđenja kafića "Manila", osuđen je u sredu na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina. Njemu je produžen pritvor do pravosnažnosti presude i upućivanja na izdržavanje kazne.

- Za krivično delo teško ubistvo u pokušaju izričemo mu kaznu zatvora od 15 godina, a za nedozvoljeno držanje oružja šest godina, pa ga primenom zakonskih propisa osuđujemo na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina - saopštila je predsednik sudskog veća Višeg suda u Nišu Jelena Pavlović.

Pre pucnjave, Pavlović je te noći sedeo u klubu sa dvojicom prijatelja, Martinom Zonjićem i Aleksom Živićem, a problem je nastao kada im je nestalo piva. Na ranijim suđenjima rečeno da je prvo Pavlović dozivao konobara i tražio još "hajnekena", a onda počeo da šutira frižider i lomi inventar kada mu je konobar rekao da je nestalo te vrste piva. Tada su njih trojica izbačena iz kafića, ali su se vratili posle dvadesetak minuta. Ivan je u rukama držao automatsku pušku, dok su Martin Zonjić i Aleksa Živić imala noževe kojima su pretili gostima.





PROČITAJTE JOŠ - Izrešetao trojicu, ranjen i policajac (FOTO)



Veoma opasno oružje bilo je i glavni razlog zbog čega je sud prihvatio predlog tužilaštva da se Pavloviću izrekne ovako stroga kazna.

- Prihvaćen je predlog tužilaštva da je Ivan tom prilikom nosio sa sobom ne pištolj ili neko manje opasno oružje, već automatsku pušku i da je sa sobom poneo 60 metaka, a od kojih je 17 iskoristio. Sud nije prihvatio tvrdnje da je on slučajno pucao, jer je nakon incidenta napustio kafić, da bi se kasnije vratio i ispalio hice, a odbačeno je i tvrđenje da je pušku tu doneo da bi je pokazao, jer mu za to nije bilo potrebno 60 metaka. A, razlog za sve to je, po oceni suda, jedna verbalna rasprava u kafiću gde mu oštećeni nije uputio nikakvu pretnju ili uvredu da bi on naneo takve povrede službenim licima - rekla je Pavlovićeva.

Pavlović je dužan da Višem javnom tužilaštvu na ime troškova plati 270.000 dinara, a Višem sudu 54.000 dinara, u roku od 15 dana od pravosnažnosti presuda.





KAZNE I ZA POMAGAČE

MARTIN Zonjić i Aleksa Živić ranije su osuđeni u ovom slučaju, ali zbog nasilničkog ponašanja i nedozvoljenog držanja oružja. Zonjić je osuđen na dve godine i 10 meseci i 120.000 dinara novčane kazne, a Živić zbog istih dela na dve godine robije i kaznu od 150.000 dinara.





POVREDE OPASNE PO ŽIVOT

Kobne noći, sukob je pokušala da zaustavi policija koja je ubrzo stigla do "Manile". Na njihovu naredbu: "Stoj, policija, baci oružje...", Pavlović se oglušio i ispalio više hitaca u pravcu policijskih službenika. Policajac Miloš Milošević, koji je pokušao da ga razoruža bacivši se na cev golim rukama, zadobio je više povreda po nogama i stomaku, koje su kvalifikovane kao opasne po život, dok su dvojica njegovih kolega lakše ranjena usled rikošetiranih hitaca.