Novosti online | 01. jul 2020. 13:49 | Komentara: 0

15. Preporuka javno komunalnim preduzećima da sprovode što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu adekvatnih dezinfekcionih sredstava po preporuci Ministarstva zdravlja.





(Telegraf)



Zbog povećanja broja obolelih, koji je za 13 dana juna prevazišao ukupan broj obolelih u martu, aprilu i maju, Štab za vanredne situacije Kraljeva zatražio je od Republičkog kriznog štaba saglasnost da vrati restriktivne mere.Evo koje su mere:1. Zabranjuje se okupljanje više od pet osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru ukoliko nije moguće obezbediti fizičku distancu od 2 metra i odgovarajuće mere zaštite (nošenje zaštitne maske i/ili vizir i rukavica).2. Zabranjuje se organizovanje svečanosti(svadbe, rođendani, proslave, krštenja i slično), kao i sportske i druge manifestacije zabavnog karaktera (koncerti, utakmice i slično).3. Ograničiti rad ugostiteljskih objekata(kafića, barova, restorana, hotela, hotelskih restorana, kladionica koje pružaju ugostiteljske usluge i slično) na teritoriji grada Kraljeva. Predlaženo je da se objektima ove vrste ograniči radno vreme na period od 7 do 20 sati.4. Rad ugostiteljskih objekata prilagoditi tako da broj osoba za stolom ne može biti veći od dvoje uz poštovanje obavezne distance od dva metra između stolova; broj osoba u objektu treba ograničiti tako da je moguće obezbediti udaljenost od najmanje dva metra od drugih osoba u svim pravcima. Svi zaposleni su u obavezi da nose maske i/ili vizire i rukavice, dok su poslodavci dužni da obezbede adekvatna sredstva za dezinfekciju ruku koja će biti lako dostupna. Na ulazu u objekat postaviti dezobarijere sa odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom po preporuci Ministarstva zdravlja. U samom objektu potrebno je što češće sprovođenje dezinfekcije. U toaletima obezbediti tečni sapun i papirne ubruse.5. U svim obrazovnim ustanovama (predškolskim, školskim i visokoškolskim) odložiti okupljanja (dodela svedočanstava, diploma i drugih skupova). Prijemne i druge ispite, kao i upis učenika u obrazovnim ustanovama potrebno je organizovati uz primenu svih mera zaštite (fizička distanca od dva metra, nošenje maske i/ili vizira i rukavica).6. U zatvorenom prostoru (javne ustanove, javna preduzeća, privredna društva,banke, pošte, trgovinski objekti, tržni objekti kladionice i druge radne organizacije) uvesti obavezno nošenje maski i/li vizira uz redukovanje broja ljudi na određenom prostoru kako bi se distanca od dva metra ispoštovala.Preporuka je da, ukoliko u ovim objektima postoje kafeterije, menze i slični prostori gde se prodaju i služe voda, sokovi ili hrana - ne rade do daljeg kako bi se smanjilo okupljanje većeg broja osoba na jednom mestu i skratilo vreme boravka u zatvorenim prostorima. Rad tržnih centara je moguć uz poštovanje zabrane okupljanje ljudi uz obavezno poštovanje fizičke distance u lokalima i drugim objektima unutar tržnog centra.7. U javnom prevozu (gradski, međugradski i drugi organizovani prevoz) obavezno nošenje zaštitne maske i/ili vizira (vozači, redari, kontrolori i putnici) uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila. Licima bez zaštitne maske se zabranjuje ulaz u vozila javnog prevoza ili organizovanog prevoza. Broj i raspored putnika u vozilu treba da je takav da omogućava propisanu udaljenost među njima na najmanje jedan metar. Vozači taksi vozila su u obavezi da imaju adekvatnu zaštitu (nošenje maske i rukavica) uz postavljanje zaštitne pregrade radi distanciranje od putnika u vozilu, kao i čestih provetravanja i dezinfekcija vozila.8. Zabraniti rad otvorenih bazena, spa i wellness centara.9. Preporuka je da vrtići i predškolske ustanove sprovedu sve mere zaštite u skladu sa uputstvima nadležnog ministarstva. Preporuka roditeljima je da čuvanje dece organizuju van vrtića, osim ako radne obaveze roditelja to ne dozvoljavaju.10. U parkovima, dečjim i sportskim igralištima i tokom vežbanja na otvorenom prostoru, dozvoljeno je okupljanje do pet osoba. Ne preporučuje se boravak u grupi koju čini više od pet do osoba, osim ako ne žive u istom domaćinstvu i u kojem inače ne primenjuju miru fizičkog distanciranja.11. U verskim objektima i prilikom verskih obreda (obreda krštenja, pričešća, venčanja, opela i dr.). sprovoditi sve mere lične zaštite.12. Rad kozmetičkih, frizerskih salona, salona lepote, fitnes centara i teretana organizovati uz sprovođenje svih mera zaštite od strane zaposlenih (nošenje zaštitne maske/vizira i rukavica).13. U svim objektima javne namene (javne ustanove, javna preduzeća, privredna društva, banke, pošte, trgovinski objekti, tržni centri i dr.) potrebno je sprovoditi često dezinfekciju minimum jednom dnevno odgovarajućim dezinfekcionih sredstvima po preporukama Ministarstva zdravlja.14. Preporuka je da se u stambenim zgradama sprovodi minimum jedanput dnevno dezinfekcija zajedničkih prostorija adekvatnim dezinfekcionim sredstvima po preporuci Ministarstva zdravlja (ulaza, hodnika, stepeništa, liftova, podruma, vešernice i slično).