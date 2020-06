V. N. | 15. jun 2020. 07:30 | Komentara: 0

KAKO bi naši čitaoci brže i lakše dolazili do neophodnih stvari i stvarčica, a oglašivači do korisnika, "Novosti oglasi" od srede, 17. juna, postaju deo armije čitalaca "Večernjih novosti"! Svake srede, uz primerak omiljenih dnevnih novina, za samo 50 dinara, besplatno će se naći i veliki broj oglasa o polovnim automobilima, građevinarstvu, nekretninama, mnogobrojnim uslugama...

U skladu sa promenom tržišta, kao i navikama kupaca, a kako bi naši čitaoci u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj pronašli ono što im je potrebno, odlučili smo da uz kupovinu našeg lista dobijete i primerak čuvenih "Oglasa". Oni su namenjeni svima koji imaju potrebu da nešto kupe, zamene, informišu se o tržištu polovnih stvari, iznajme polovan stan, garsonjeru, pronađu srodnu dušu... Osluškivali smo potrebe naših vernih čitalaca, koji će od srede, uz već standardne oglase, naći i nove rubrike poput dostave, dečjih igraonica, zanatskih usluga, polovnih stvari i kućnog doktora.

Sa tradicijom dugom više od tri decenije "Novosti oglasi" važe za jedan od najpopularnijih oglašivača u našoj zemlji, ali i u zemljama u okruženju. Kada su se pojavili na kioscima, to su bile prve novine tog tipa, ne samo u u bivšoj Jugoslaviji, već i u regionu. U svakom broju nalazi se nekoliko hiljada oglasa, a u njima čitaoci mogu pronaći i polovnE poljoprivredne i građevinske mašine, zatim antikvitete, kamione... Nezaobilazne su i mnogobrojne ponude za posao.

Jedan od noviteta biće i besplatni mali oglasi za sve koji u sredu kupe "Večernje novosti". U svakom broju najvećeg oglašivača u regionu očekuje vas kupon za besplatan oglas do deset reči, sa detaljnim uputstvom za slanje. Kako kaže odgovorni urednik "Oglasa" Dejan Obradović, cilj spajanja najvećeg štampanog oglašivača u našoj zemlji sa dnevnim listom imaće dosta pogodnosti.

- Oglasi će od srede doći do mnogo većeg broja čitalaca nego što je to bio slučaj do sada - ističe Obradović. - Drago mi je da ćemo se posle više od 30 godina inkorporirati u dnevni list. Naša ciljna grupa biće stariji građani koji slabije koriste internet. Sada je došlo do evolucije, a takođe želimo da pomognemo oglašivačima da po povoljnijoj ceni u "Novosti oglasima" istaknu svoje proizvode i usluge.





SMS, TELEFON, SAJT...

NAŠI čitaoci imaće mogućnost da besplatne male oglase pošalju i SMS-om i telefonom. Posebn pogodnost biće i plasman preko sajta "Večernjih novosti".